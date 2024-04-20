Похвала Пресвятой Богородицы: какие главные запреты и приметы этого дня

В субботу 20 апреля отмечают Похвалу Пресвятой Богородицы, это так называемая акафистская суббота. Это пятая суббота Великого поста, в которую также чтят память преподобного Феодора Трихины.

О том, что нельзя делать на Похвалу Пресвятой Богородицы, а также об истории и приметах этого дня, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции праздника

Похвала Пресвятой Богородицы отмечается в честь спасения Константинополя, столицы Византийской империи, от персов и аваров в 7 веке.

Когда город был окружен захватчиками со стороны моря и суши, в домах и храмах жители столицы молились Пресвятой Богородице, а патриарх Сергий, с иконой в руках, обходил стены города.

В море опустили Ризу Пресвятой Богородицы - и после этого поднялся шторм, потопивший корабли нападающих, заставив их отступить. В память и благодарность Пресвятой Богородице за чудо, церковь установила праздник, отмечаемый в пятую субботу Великого поста.

Кроме этого, считают, что акафист Богородицы (благодарная песня, которую поют стоя), был написан и впервые спет именно в тот день. Впоследствии в память о покровительстве Божией Матери добавились еще благодарственные молитвы.

В этот день проводится Литургия и служба по Триоди. На ранней поют акафист Пресвятой Богородицы и великое славословие. В молитвах просят прощения грехов, защиты от зла и мирной жизни. А также соблюдают правила поста, не употребляя мясо, рыбу, молоко и яйца.

"О, всехвальная Мать, породившая превыше всех святых Святое Слово, прими нынешнее моление наше и спаси нас от всякой напасти и сохрани от мучений вечных поющих ради Тебя: Аллилуия!.

Кем был преподобный Феодор

Точная дата рождения преподобного неизвестна, установлено лишь, что он был рожден в Константинополе, в зажиточной семье. Юноша принял монашество и вел аскетический образ жизни, нося лишь грубую, колючую одежду - власяницу, из-за чего получил второе имя, Трихина, что означало власяничный.

За его веру Феодор получил дар исцеления и творил при жизни много чудес, а после смерти его место захоронения отпугивало нечистую силу.

Что нельзя делать на Похвалу Пресвятой Богородице

Сегодня нельзя злословить, ругаться, ссориться и сплетничать.

Нельзя на Похвалу Пресвятой Богородицы кричать, праздновать или употреблять алкоголь.

В этот день нельзя стирать белье, рыбачить и касаться воды - верили, что Водяной проснется.

Нельзя сеять, если идет дождь - будет много хлопот.

Главные приметы на 20 апреля