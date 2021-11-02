Схуд на 20 кілограмів та не може їсти: в Одесі чоловік отримав інвалідність після "легкої" операції

Як пройшла операція

Так, Геннадію Червенкову 34 роки, раніше він важив 90 кілограмів. Однак у якийсь момент він занедужав і вирішив пройти обстеження, де йому поставили діагноз аксіальна грижа стравоходу. За його словами, він відчував біль у правому підребер'ї.

Операцію мав проводити лікар М. В Інтернеті чоловік знайшов за нього безліч позитивних відгуків. Спочатку йому пообіцяли, що операція триватиме три години та коштуватиме 500 доларів. Однак, в результаті її робили шість годин та сказали, що жодних ускладнень після неї бути не повинно.

"Коли мене виписали з лікарні, мені почало ставати зле: нудило, було почуття розпирання, я навіть не міг вирвати. Почав стрімко втрачати вагу. Забіжу наперед і скажу, що за пів року схуд на 20 кілограмів. Через два місяці після того, як пропив безліч таблеток і вони мені не допомогли, мені запропонували зробити другу операцію", - каже Геннадій.

Геннадій Червенков (tsn.ua)

Тому знову лягати на операційний стіл чоловік відмовився і його лікували медикаментозно. Однак жодного результату це не приносило.

"Я йому казав, що в мене старенькі батьки, дружина навчається у медуніверситеті, мені не можна хворіти, треба заробляти гроші. А він мені: "Продай машину, візьми кредит". Я почав ходити по інших лікарях. Потрапив до обласної лікарні до хірурга. Він сказав, що операцію, яку зробив М., взагалі не потрібно було робити. У мене була інша проблема. Пообіцяв усе виправити", - додає Геннадій.

Геннадій Червенков з дружиною (tsn.ua)

Тому чоловік погодився лягти на повторну операцію, яка тривала півтори години. Цього разу її проводив медик з обласної лікарні. Однак і це втручання не дало результату.

Окрім того, у клініці, де працює М., зібрали консиліум, який його "відмазав". Але що найцікавіше, Геннадій - п'ята жертва.

Що відомо про інших "жертв"

Так, про свою проблему Геннадій Червенков написав у групі "Білий та чорний список лікарів, клінік, аптек Одеси". Згодом під публікацією зібралися люди, які повідомляли про свої невдалі спроби подолати ту чи іншу хворобу.

"Мою маму, якій 72 роки, турбувала печія та відрижка. У 2018 році знайшли грижу діафрагми першого ступеня. За порадою гастроентеролога мати пішла на консультацію до М. Прийшли, її обстежили та наступного дня призначили операцію. О 12 годині її забрали до операційної. Коли через 1,5 години я побачила лікаря, що біжить коридором, запитала, чи завершилася вже процедура, на що почула, що вони ще не починали й він сильно зайнятий", - писала в групі одна з жінок.

Вона додала, що операція закінчилася близько 19:00. Вартість лікування коштувала 30 тисяч гривень.

У коментарях користувачі написали, що лікар М. пишається своїми заслугами та постійно про них говорить. Про це розповів і Геннадій Червенков, і ще чотири особи, які проходили лікування у лікаря. Підтверджує це і дочка 72-річної пацієнтки.

"Коли ми виписувалися, він запропонував мені написати в Інтернеті захоплений відгук про нього та його відділення. А щоб я сильно не турбувалася, сам текст уже підготував", - зазначила жінка.

Як відреагував лікар

За словами медика, Геннадій Червенков отримав офіційну відповідь від університету. Мовляв, жодного недбалого ставлення та лікарської помилки у діях лікаря зафіксовано не було.

"Приходив до клініки, провокував, я навіть викликав поліцію та писав заяву. А щодо відгуків. Ну, і що, мало хто і що пише у Facebook. У мене 500 операцій на рік - і 500 негативних відгуків на рік я не отримую. Я куратор клініки, професор, людина із 20-річним досвідом. А те, що неадекватні люди написали скаргу, то що тепер", - заявив лікар Андрій М.