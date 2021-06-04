Як розпізнати ранні стадії діабету: названі нехарактерні ознаки
Діабет 2 типу небезпечний тим, що його ранні стадії зазвичай проходять непомітно і без явних симптомів. Людина зазвичай дізнається про захворювання тільки тоді, коли в організмі почалися незворотні процеси.
Медики назвали нехарактерні ознаки ранніх стадій діабету 2 типу, повідомляє видання Express.
Які симптоми говорять про діабет
Підшлункова залоза на ранніх стадіях діабету перестає виробляти достатньо інсуліну для регулювання рівня цукру в крові. Цукор починає підвищуватися, і його високий рівень починає завдавати шкоди організму.
Однією з ознак такого порушення може стати діарея - це стан, коли стілець стає більш рідким або частішим, ніж зазвичай.
Як пояснила доктор Анджела Рай з Лондона, механізм розвитку діабету може призвести до стану, який називається вегетативною невропатією.
"Вегетативна невропатія вражає різні органи й може впливати на контроль артеріального тиску, травну систему, контроль сечового міхура і сексуальну функцію", - пояснила фахівець.
Ще один прояв такого стану - запор. Це трапляється через те, що високий рівень цукру призводить до зневоднення.
"Зміни в дієті, такі як обмеження продуктів їх пшениці, можуть призвести до запору, а ліки проти діабету також можуть вплинути на травну систему, викликаючи діарею або запор", - зазначила лікар.
Медики також назвали інші ознаки раннього розвитку діабету:
- Часте сечовипускання, особливо вночі
- Постійне відчуття спраги
- Почуття сильної втоми
- Різке зниження ваги
- Сверблячка навколо статевого члена або піхви, часта молочниця
- Рани та порізи заживають набагато довше
- Затуманений зір
Що робити при таких ознаках
При появі таких ознак, потрібно звернутися до лікаря і пройти обстеження на діабет 2 типу. Чим раніше він буде діагностований, тим швидше можна буде взяти під контроль рівень цукру і позбутися від усіх неприємних симптомів.
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