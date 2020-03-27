Похолодання затягнеться надовго: синоптики уточнили прогноз на початок квітня

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готується здійснити затяжний стрибок у зиму

Погода в Україні готується здійснити затяжний стрибок назад в зиму й синоптики попереджають про похолодання, яке затягнеться майже на тиждень. Температура повітря впаде до мінусових значень, а в кількох областях знову піде сніг.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, зниження температури почнеться із західних та північних областей у понеділок, 30 березня. А вже у вівторок холодна погода огорне всю Україну.

"З понеділка в Україну розминається забігати холодяка арктичного походження. Спочатку – на західні та північні області, а з 31 березня обвалиться температура повітря в більшості областей України. Вночі впаде до 0 -4 градусів, місцями до -3 -6 градусів, вдень від 0 до 6 градусів тепла. У Карпатах на кілька градусів нижче плюс періодичний сніг", - написала синоптик.

Вона попередила, що квіти на балкони виносити поки не варто і з висадкою їх на клумби теж варто почекати. На вихідні, 28 і 29 березня в Україні буде тепло, сонячно і сухо. Невелике погіршення погодних умов можливо тільки в західних областях.

"28-29 березня Україну обійме тепла повітряна маса, протягом дня +11 +17 градусів. Серйозні опади малоймовірні, буде багато сонця, однак завтра в районі Карпат, а в неділю на Заході та місцями на Півночі є ймовірність невеликих дощів", - повідомила Діденко.

У Києві суботу та неділю будуть теплими, але можлива хмарність, а з понеділка різко похолодає.

"У Києві субота і неділя очікуються з сухою погодою, хіба що збільшиться кількість хмар, повітря розігріється до +13 +16 градусів. Проте вже в понеділок температура повітря в столиці знизиться до +6 +7 градусів, у вівторок 31 березня похолоднішає вночі до -2 градусів, а вдень буде всього +4 градуси", - зазначила синоптик і додала, що похолодання буде затяжним, потепління в Україну повернеться не раніше четверга, 2 квітня.

Карта погоди

За даними Українського гідрометцентру, вже в перший день квітня в Україну повернеться суха і сонячна погода. Температура повітря буде невисокою, вночі від 0 до -3 градусів, на сході та півдні країни, від -1 до -4 в північних, західних і центральних областях.

Денна температура повітря буде коливатися від +3 до +5 градусів на заході, півночі та в центрі країни. На півдні +7 +9 градусів, а на сході від +4 до +7 градусів.

Карта погоди в Україні на 1 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про істотне похолодання в Україні.