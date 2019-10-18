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Похолодання вже близько: синоптик розповіла, коли в Україні зміниться погода

STYLERЖиття    18.10.2019 - 13:56
Похолодання вже близько: синоптик розповіла, коли в Україні зміниться погода
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні порадує останніми теплими днями

Погода в Україні на вихідних, 19 і 20 жовтня, дасть можливість жителям насолодитися сонячними променями і теплом. Однак у найближчі дні очікується зниження температури. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що в найближчі дні очікується тепла, суха погода, вітру практично не буде, опади також не прогнозуються.

"В Україні 19-20 жовтня очікується суха сонячна погода з ранковими і нічними туманами. Температура вночі +6 +12 градусів, вдень +17 +24 градуси. Вітер південних напрямків, 3-8 м/с або просто штиль", - розповіла Наталка Діденко.

У столиці очікується тепла і сонячна погода, без опадів.

"У Києві субота-неділя, як і четвер-п'ятниця – ніякої різниці: без опадів, близько +20 градусів", - додала синоптик і попередила, що наступного тижня розпочнеться похолодання.

"Наступний тиждень почнеться так само, найближче відчутне похолодання, втім, не суттєве, до +15 +19 градусів, очікується 23-го жовтня. У найближчій перспективі, аж до кінця наступного тижня дощів в Україні не видно. Взагалі. У нас, схоже, бабине літо зібралося плавно перейти в бабину зиму", - зазначила Наталка Діденко.

Похолодання вже близько: синоптик розповіла, коли в Україні зміниться погода

Карта погоди

Проте, як повідомляють синоптики, прекрасна погода зовсім скоро покине Україну. Початок листопада буде сонячним, але досить прохолодним - до +10 градусів. Після 5 листопада країну накриє сильними дощами і мокрим снігом.

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