Знову похолодає: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Погода в Україні найближчими днями буде з різкими перепадами, температура повітря буде підійматися і різко опускатися. Однак синоптики прогнозують суху і сонячну погоду.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, Україна входить у зону антициклону, який принесе в країну підвищення температури і ясну сонячну погоду.

"Україна буде належати зоні впливу антициклону, у нас завтра знову буде переважати суха сонячна погода. Однак наблизиться атмосферний фронт з північного заходу Європи, і тоді наші західні області 3 квітня накриє хмарами та ввечері там пройде невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом. Вітер буде північно-західним, помірним", - написала синоптик і попередила, що температура повітря трохи підніметься, а потім знову впаде.

"Завтра вдень температура підніметься до +10 +15 градусів, а от 4 квітня знову трохи похолодає. Тепло, звичайно ж, ще буде", - зазначила Діденко.

Вона розповіла, що в Києві в п'ятницю буде мінлива хмарність, сонце, вночі близько нуля, вдень прогріється до +14 градусів. Також синоптик розповіла про погоду найближчими днями та повідомила, коли очікується потепління.

"В найближчу неділю ще буде прохолодно, а на Благовіщення градуси почнуть набирати обертів – буде теплішати поступово, до +12 +19 градусів", - зазначила Діденко.

Карта погоди

За прогнозом Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 3 квітня, в Україні потеплішає до +11 +14 градусів, вночі в більшості областей від +1 до +4 градусів.

А ось у суботу, 4 квітня, невеликими дощами накриє західні, північні та центральні області. Температура повітря опуститься до +7 +9 градусів, вночі очікується від +1 до +4 градусів.

Тепло і сухо буде тільки на сході та півдні країни. Синоптики прогнозують вночі від +2 до +5 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні на 4 квітня

У неділю, 5 квітня, негода знову відступить, і температура знову піде вгору. Вночі на заході, півночі та в центрі до -2 градусів морозу, а вдень прогріється до +10 +12 градусів. На півдні та сході країни від +9 до +14 градусів, вночі від 0 до +4 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату потепління в Україні.