Похід у сауну при похміллі може привести до смерті: медики попередили про ризики

Похід у сауну чи лазню може закінчитися трагічно і стати смертельно небезпечним для людей в стані похмілля, оскільки серцево-судинна система потерпає від величезного навантаження.

Особливо таке попередження медиків актуально в новорічні свята з частими й тривалими застіллями. Про це передає comments.ua.

Фахівці звертають увагу, що при похміллі після вживання алкоголю організм людини страждає від нестачі рідини - зневоднення. При цьому відвідування парильні призводить тільки до збільшення проблеми.

Через таке колосальне навантаження на серцево-судинну систему у людини, яка страждає від похмілля, сильно частішає серцебиття. Значно підвищується ризик втрати свідомості або навіть смерті, оскільки серце може не витримати.

Тому медики закликають утриматися від походів у лазню після вечірок та інших святкувань з рясним вживанням спиртних напоїв.

Парадокс полягає в тому, що бажання попаритися в сауні чи лазні багато людей часто пояснюють бажанням за допомогою пару очистити свій організм від токсинів після вживання алкоголю.

Також лікарі нагадали, що смертельна доза етанолу - 200 міліграмів. Половина цієї кількості, особливо змішування алкогольних напоїв, може викликати важку алкогольну інтоксикацію.

Раніше повідомлялося, що експерти дали несподівану пораду про те, як уникнути похмілля після вживання алкоголю.

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