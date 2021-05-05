У прикордонній службі відреагували на перебування Басти в Україні

"Заборона на в'їзд, який діяв щодо даної особи, закінчився восени минулого року, якщо я не помиляюся. На цей час заборони щодо в'їзду йому в Україну правоохоронними органами не визначено", - зазначив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нагадаємо, що у 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування анексованого Росією Криму. Обмеження діяло до 16 вересня 2020 року.

В кінці червня 2021 року у репера заплановані концерти в Києві. Днями його побачили в одному зі столичних ресторанів.

Активіст Сергій Стерненко закликав СБУ заборонити в'їзд Басті в Україну, оскільки він підтримав анексію Криму і навіть вибирав кращу пісню про кримський міст, який окупанти незаконно побудували.

Крім того, Стерненко заявив, що небайдужі громадяни готові дати близько 1000 доларів за інформацію про переміщення і знаходження Басти в Україні.