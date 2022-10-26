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Ограбили дом защитника Украины, который воюет на фронте: полицейские поймали циничных воров

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Львовская область, Среда 26 октября 2022 07:51
Ограбили дом защитника Украины, который воюет на фронте: полицейские поймали циничных воров Коллаж РБК-Украина: полиция задержала воров, которые похитили деньги в доме украинского военного
Автор: Владимир Костырин

Во Львовской области злоумышленники выкрали из дома военного ВСУ, который сейчас на фронте сражается с российскими оккупантами, значительную сумму денег, после чего скрылись. Преступников удалось оперативно вычислить и задержать уже на Волыни.

Об этом передали в пресс-службе полиции Львовской области.

К правоохранителям поступило сообщение об ограблении частного дома в одном из сел Червоноградского района в понедельник, 24 октября.

"По словам заявительницы, деньги принадлежали ее брату - военнослужащему Вооруженных сил Украины, который в течение многих месяцев воюет, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства", - рассказали полицейские.

На месте совершения преступления работали следственно-оперативная группа, оперативники криминалисты, офицеры участковые и сотрудники других служб райотдела полиции.

Выяснилось, что грабитель проник в помещение через входную дверь и скрылся через окно.

Отмечается, что на улицах населенного пункта установлены камеры видеонаблюдения в рамках программы "Безопасная Львовщина" - и благодаря записям стала ясна более полная картина.

Так было установлено, что к совершению преступления может быть причастна женщина, которая вышла из села на автодорогу, села в легковушку "Фольксваген Пассат", ожидающий ее, и умчала в направлении в Червонограда, рассказал 25 октября начальник райотдела полиции подполковник Василий Шимон.

Ограбили дом защитника Украины, который воюет на фронте: полицейские поймали циничных воров

Авто, на котором грабители скрылись с места преступления (фото: скриншот с видео)

Далее правоохранители отследили маршрут передвижения злоумышленников на авто и обнаружили машину в Волынской области. Фигуранты дела были задержаны.

Ими оказались 38-летняя женщина и 45-летний мужчина, жители этой области. У них изъяли похищенные деньги в сумме полмиллиона гривен и другие вещдоки.

Ограбили дом защитника Украины, который воюет на фронте: полицейские поймали циничных воровОграбили дом защитника Украины, который воюет на фронте: полицейские поймали циничных воровОграбили дом защитника Украины, который воюет на фронте: полицейские поймали циничных воров

Львовские полицейские задержали преступников в соседней Волынской области (фото: скриншот с видео)

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.4 ст.185 (Кража) УК. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

"Хочу поблагодарить всех работников Червоноградской полиции, особенно криминалистам и опергруппе, которые помогли мне найти деньги, которые действительно моего сына, воюющего на войне. Очень-очень благодарю всех!" - обратилась потерпевшая, мама военнослужащего пани Мария.

Видео: правоохранители задержали грабителей, которые вынесли деньги из дома военного

Ранее сообщалось, что в Тульчине неадекват ограбил детей, которые собирали деньги для ВСУ, при этом расплата пришла мгновенно.

А также мы писали о том, что недавно во Львове "гопники" назвались ТрО и напали на инженера, который чинит Starlink для фронта.

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Львовская область полиция