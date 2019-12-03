Погодні гойдалки: синоптики приголомшили прогнозом погоди

Погода в Україні у середу, 4 грудня, різко зміниться практично у всіх областях країни. Очікується зміна температури повітря, місцями можливе похолодання до -7 градусів, однак опади припиняться і сильний вітер вщухне.

Погода на сході країни очікується суха, хмарна, без опадів. Нічна температура повітря опуститься до -3 -5 градусів, у Дніпрі до -6 градусів. Денна температура повітря коливатиметься від -3 до +1 градуса.

У південних областях буде хмарно, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні -4 -6 градусів, вдень від -1 до +1 градуса. У Криму сухо, хмарно, місцями прояснення, без опадів. Вночі -3 -5 градусів, вдень від 0 до +2 градусів.

На півночі країни очікується суха погода, без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі в регіоні -4 -6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -1 до -3 градусів.

У західних областях сильно опуститься нічна температура повітря від -3 до -5 градусів, місцями стовпчики термометрів покажуть -7 градусів. Вдень буде хмарно, з проясненнями, без опадів, температура повітря від -2 до +3 градусів.

В центральній частині країни снігопади припиняться, вдень можлива сонячна погода. Нічна температура повітря складе -3 -5 градусів, денна від -1 до +1 градуса.

У Києві 4 грудня буде суха погода, без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі температура опуститься до -2 -4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +1 градуса.

Карта погоди на 4 грудня

За прогнозом синоптиків, до кінця поточного тижня очікується невелике підвищення температури повітря, в деяких областях до +8 градусів. А ось на вихідних можливо знову похолодання й опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Карта погоди на 8 грудня