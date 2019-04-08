Погода в Україні: синоптик дала невтішний прогноз на тиждень

Погоду в Україні у вівторок, 9 квітня, очікують деякі зміни. За словами Наталки Діденко деякі області накриють дощі й незначне похолодання. Про це синоптик написала на своїй Facebook-сторінці.

За словами Діденко, атмосферний фронт нависне над західними областями. Стане трохи прохолодніше, порівняно з сьогоднішнім днем. Температура повітря тут коливатиметься в межах +10... +14 градусів.

Традиційно тепліше буде в Закарпатській області.

"На Закарпатті все одно буде тепліше, плюс початок цвіту весняного. Райський час для відвідання термічних вод", - повідомила Наталка Діденко.

На решті території України опади не передбачаються. Погода буде теплою і комфортною: завтра вдень від +14 до +20 градусів тепла.

Погода в Україні з 9 по 11 квітня - синоптик попередила про дощі (фото: pixabay.com)

У більшості областей України опади малоймовірні, буде тепла чудова комфортна погода, температура повітря завтра передбачається від +14 до +20 градусів.

У Києві у вівторок буде тепло, без опадів. Температура повітря до +18 градусів. Увечері можливий невеликий дощ.

В середу, за прогнозом Наталки Діденко, погода суттєво не зміниться.

А от у четвер очікуються дощі.

"А поки що насолоджуємося найкомфортнішою і найніжнішою погодою у році", - радить синоптик.

Погода в Україні з 9 по 11 квітня - синоптик попередила про дощі (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну йде тепла погода, яка протримається найближчі дні. Хоча з 21 квітня вона може відчутно зіпсуватися.

До слова, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.