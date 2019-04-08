Погода в Україні: в яких областях очікуються дощі

Погода в Україні 8 квітня принесе потепління і дощ (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в понеділок буде по-справжньому весняною

Погода в Україні в понеділок, 8 квітня, буде по-справжньому весняною і теплою. Здебільшого буде сухо, проте в деяких областях очікуються невеликі дощі, передає Український гідрометцентр.

Загалом синоптики дають дуже сприятливий прогноз на перший день тижня. Це означає, що нічні морози вже відступили, а вдень термометри покажуть до +22 градусів в деяких областях.

Найхолодніше сбогодні буде на Сході країни - від +13 до +15 градусів, а справжній весняний рай чекає мешканців Закарпаття - від +20 до +22 тепла. Однак в цій області синотпики передбачають невеликий дощ.

Погода в Україні 8 квітня принесе потепління і дощ (фото: pixabay.com)

На інших територіях очікується температура від +14 до +18 тепла. Опади можливі у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.

Вітер буде слабким - від 5 до 10 метрів за секунду.

В столиці України опади не передбачаються, буде тепло та комфортно, вітер слабкий, температура повітря - від +16 до +18 градусів.

Погода в Україні 8 квітня принесе потепління і дощ (фото: meteo.gov.ua/ua/)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну йде тепла погода, яка протримається найближчі дні. Хоча з 21 квітня вона може відчутно зіпсуватися.

До слова, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.