Погода в Україні принесе сюрприз: синоптики назвали дату потепління

За даними синоптиків, 23 квітня денна температура повітря підніметься до +16 +18 градусів майже у всіх областях країни. Трохи прохолодніше буде на Волині, у Львові, на Закарпатті та в північних областях – від +10 до +14 градусів. Нічна температура коливатиметься в межах + 5 + 8 градусів.

Дощі охоплять практично всі області країни, суха погода можлива тільки на півдні та в частині східних областей – Харківська, Дніпропетровська, Луганська і Донецька.

У Києві 23 квітня синоптики прогнозують дощ, можливий сильний вітер. Вночі + 6 +8 градусів, вдень +16 + 18 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 23 квітня

24 квітня, на Великдень, потепління прийде в усі регіони країни. Короткочасні дощі охоплять всі області країни, крім Одеси та Миколаєва. Вночі очікується + 5 +8 градусів, вдень прогріється до +18 +20 градусів, тільки в західних областях місцями +12 + 16 градусів.

У Києві на Великдень пройде короткочасний дощ. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень очікується +16 + 18 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 24 квітня

Тим часом 20 квітня, в Україні очікується сонячна і прохолодна погода. Невеликі дощі очікуються в центральних і південних областях. Зачепить також Полтаву, Дніпро та Запоріжжя. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами.

Вночі на заході буде дуже холодно, від -1 до -3 градусів, в інших регіонах від +3 до +6 градусів, на сході місцями до +7 +9 градусів.

Вдень у центральній частині, на заході та півночі країни від +9 до +11 градусів. На півдні до + 12 градусів, на сході від +10 до +14 градусів.

У Києві 20 квітня невелика хмарність, без опадів. Вночі + 2 +4 градуси, вдень від +9 до + 11 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 20 квітня