В Україну разом зі спекою йдуть грозові дощі: де заливатиме

Погода в Україні найближчими днями буде комфортна, а синоптична ситуація буде зумовлена впливом антициклону. Однак на початку наступного тижня вдарять грозові дощі, і опади накриють більшу частину країни. При цьому температура повітря буде ще підвищуватися.

Так, ці вихідні, 24 і 25 липня, подарують українцям ясні сонячні дні без дощів. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому близько +24... +30 градусів (хоча в неділю на Закарпатті різко похолодає до +18... +20 градусів, а в південних регіонах термометри піднімуться до +32 градусів).

Погода в Україні 24 липня (фото: meteo.gov.ua)

Погода в Україні 25 липня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 26 липня, температура повітря не зміниться, майже повсюдно буде ясно, тільки у Львівській та Закарпатській областях почнуться грозові дощі.

Погода в Україні 26 липня (фото: meteo.gov.ua)

А ось вже у вівторок, 27 липня, опадами накриє вже всю західну частину території України, в той час, як від "лінії" Житомирської та Вінницької областей включно і далі залишатиметься ясно або малохмарно, без опадів. Температура повітря підвищиться до +27... +34 градусів (найспекотніше буде в Херсонській та Запорізькій областях).

Погода в Україні 27 липня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 28 липня, "мокрий" ореол значно збільшиться - дощі з грозами пройдуть у всіх західних, північних і місцями центральних регіонах. Спекотна погода збережеться.

Погода в Україні 28 липня (фото: meteo.gov.ua)