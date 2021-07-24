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В Україну разом зі спекою йдуть грозові дощі: де заливатиме

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Субота 24 липня 2021 06:57
В Україну разом зі спекою йдуть грозові дощі: де заливатиме Фото: погода в Україні принесе спеку і опади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні найближчими днями буде комфортна, а синоптична ситуація буде зумовлена впливом антициклону. Однак на початку наступного тижня вдарять грозові дощі, і опади накриють більшу частину країни. При цьому температура повітря буде ще підвищуватися.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Так, ці вихідні, 24 і 25 липня, подарують українцям ясні сонячні дні без дощів. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому близько +24... +30 градусів (хоча в неділю на Закарпатті різко похолодає до +18... +20 градусів, а в південних регіонах термометри піднімуться до +32 градусів).

В Україну разом зі спекою йдуть грозові дощі: де заливатиме

Погода в Україні 24 липня (фото: meteo.gov.ua)

В Україну разом зі спекою йдуть грозові дощі: де заливатиме

Погода в Україні 25 липня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 26 липня, температура повітря не зміниться, майже повсюдно буде ясно, тільки у Львівській та Закарпатській областях почнуться грозові дощі.

В Україну разом зі спекою йдуть грозові дощі: де заливатиме

Погода в Україні 26 липня (фото: meteo.gov.ua)

А ось вже у вівторок, 27 липня, опадами накриє вже всю західну частину території України, в той час, як від "лінії" Житомирської та Вінницької областей включно і далі залишатиметься ясно або малохмарно, без опадів. Температура повітря підвищиться до +27... +34 градусів (найспекотніше буде в Херсонській та Запорізькій областях).

В Україну разом зі спекою йдуть грозові дощі: де заливатиме

Погода в Україні 27 липня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 28 липня, "мокрий" ореол значно збільшиться - дощі з грозами пройдуть у всіх західних, північних і місцями центральних регіонах. Спекотна погода збережеться.

В Україну разом зі спекою йдуть грозові дощі: де заливатиме

Погода в Україні 28 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що сильні зливи залили Бердянськ, і на підтопленій ділянці у місті через обрив електропроводів загинули дві людини.

Також ми писали про те, що в Одесі за день випало 80% місячної норми опадів.

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