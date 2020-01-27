Погода стрімко погіршується: в Україну повертається зима

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні приготувала неприємний сюрприз для жителів всіх областей

Погода в Україні в найближчий тиждень буде холодною і сніжною. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря, сильні опади у вигляді дощу, мокрого снігу, снігу і сильний поривчастий вітер в більшості областей.

У вівторок, 28 січня, в більшості регіонів країни нічна температура повітря опуститься до -1 градуса, місцями від 0 до +2 градусів. Сильні дощі охоплять південні області країни та південний схід, а також центральні та більшість західних областей. Денна температура повітря становитиме +2 +4 градуси на сході та в центрі, +4 +6 градусів на півдні, на заході та півночі від +3 до +7 градусів.

У Києві 28 січня буде хмарно, але без опадів. Вночі 0 +2 градуси, вдень +4 +6 градусів.

Карта погоди на 28 січня

У середу, 29 січня всю територію України охоплять снігові зливи, а також короткочасні дощі, які пройдуть у південних областях. Температура повітря опуститься до 0 +2 градусів, в більшості регіонів, тільки на півдні вдень очікується від +5 до +7 градусів. Очікується посилення вітру до 12 м/с.

У Києві 29 січня буде йти дощ зі снігом. Температура повітря становитиме 0 +2 градуси.

Карта погоди на 29 січня

У середу, 30 січня синоптики прогнозують у більшості областей України сніг та сніг з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів, вдень до +2 градусів, на півдні +5 +7 градусів. Вітер північно-західний, до 12 м/с.

У Києві 30 січня буде йти мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів.

31 січня, в четвер, температура повітря в більшості областей трохи підвищиться, а циклон відступить у південних і південно-східних областях. В інших регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг та сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до +1 градуса. На сході, півночі та в центрі країни вдень +2 +4 градуси, на півдні - від +4 до +8 градусів, на заході +3 +6 градусів.

У Києві 31 січня мокрий сніг, дощ. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень прогріється до +2 +4 градусів.

У п'ятницю, 1 лютого, в більшості областей України йтиме мокрий сніг, невелике прояснення можливо тільки на півдні країни. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +2 градусів, вдень у більшості регіонів +2 +4 градуси, на заході та в південних областях від +3 до +6 градусів.

У Києві 1 лютого йтиме мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі -1 +1 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +4 градусів.

Карта погоди на 1 лютого