Погода на Новий рік: синоптики дали прогноз на святкову ніч

В Україні у новорічну ніч очікуються опади у вигляді снігу, дощу та мокрого снігу. Температура повітря опуститься до декілька градусів нижче нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У п'ятницю, 31 грудня, дощі прогнозують у західних областях. Температура повітря вдень там -1...+5 градусів. А вночі - від 2 градусів тепла до 3 морозу.

У північних, центральних та східних регіонах денна температура повітря становитиме -1...+1 градус. Але холодніше буде на Сумщині, там прогнозують мороз до -3 градусів за Цельсієм. Вдень буде дощ, а вночі обіцяють сніг. Подекуди температура опуститься до -6 градусів.

У південних областях удень очікується +2...+4 градуси. Вночі на Одещині може бути невеликий мороз, а в решті буде трохи вище за нуль. Синоптики прогнозують опади у вигляді дощу, вдень, а вночі - сніг.

У суботу, 1 січня, трохи потеплішає. Середня денна температура становитиме +1...+3 градуси. Вночі буде +2…+1 градус. Також синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями вночі пройде сніг.