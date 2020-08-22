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Погода буде шикарною, але з нюансами: синоптик дала прогноз на 23 і 24 серпня

Субота 22 серпня 2020 20:02
Погода буде шикарною, але з нюансами: синоптик дала прогноз на 23 і 24 серпня
Погода в Україні 23 і 24 серпня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Синоптик зазначає, що температура буде комфортною, а опадів багато не буде

Погода в Україні 23 і 24 серпня, в державні свята, буде радувати українців комфортною теплою погодою. Але в деяких регіонах очікується дощ. Детальний прогноз погоди на День прапора і День Незалежності України опублікувала у своєму мікроблозі синоптик Наталія Діденко

"Над Німеччиною-Польщею зараз висить атмосферний фронт. Фото. Завтра, на День нашого Прапора, цей фронт підійде до західних областей України і зумовить там дощі з грозами, знизивши трохи високу сьогоднішню температуру повітря до +24... +28 градусів... На решті території України 23-го серпня очікується суха погода з температурою повітря +25... +30 градусів", - розповідає синоптик.

У понеділок же, за даними синоптика, температурна амплітуда в різних регіонах збільшиться.

"На День Незалежності України фронт посунеться далі і тому дощі, окрім Заходу, досягнуть ще й північної частини (окрім Сумщини). Решта областей перебуватимуть у сухій повітряній масі. Температура повітря в понеділок на Півночі та Заході буде невисокою, комфортною, +23... +26 градусів. На Сході, Півдні та в центральній частині України 24-го серпня очікується +26... +31 градус", - додала Діденко.

Що стосується погоди в столиці синоптик зазначила, що 23 серпня в Києві буде сухо і сонячно, температура очікується в рамках +28, +29 градусів.

"На День Незалежності в столиці шанси на дощ, а температура повітря знизиться до +23... +25 градусів", - додала синоптик.

Погода буде шикарною, але з нюансами: синоптик дала прогноз на 23 і 24 серпня

Погода в Україні 23 і 24 серпня буде теплою і з дощами (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше в Україні попередили про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями.

Також ми розповідали про кращі локації для святкування Дня незалежності під час подорожі.

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