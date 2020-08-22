Погода будет шикарной, но с нюансами: синоптик дала прогноз на 23 и 24 августа

Погода в Украине 23 и 24 августа (коллаж: РБК-Украина)

Синоптик отмечает, что температура будет комфортной, а осадков много не будет

Погода в Украине 23 и 24 августа, в государственные праздники, будет радовать украинцев комфортной теплой погодой. Но в некоторых регионах ожидается дождь. Детальный прогноз погоды на День флага и День Независимости Украины опубликовала в своем микроблоге синоптик Наталья Диденко

"Над Германией-Польшей сейчас висит атмосферный фронт. Фото. Завтра, в День нашего Знамени, этот фронт подойдет к западным областям Украины и приведет там дожди с грозами, снизив немного высокую сегодняшнюю температуру воздуха до +24… +28 градусов... На остальной территории Украины 23-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +25… +30 градусов", - рассказывает синоптик.

В понедельник же, по данным синоптика, температурная амплитуда в разных регионах увеличится.

"На День Независимости Украины фронт сдвинется далее и тому дожди, кроме Запада, достигнут еще и северной части (кроме Сумской). Остальные области будут находиться в сухой воздушной массе. Температура воздуха в понедельник на Севере и Западе будет невысокой, комфортной, +23… +26 градусов. На Востоке, Юге и в центральной части Украины 24 августа ожидается +26… +31 градус", - добавила Диденко.

Касаемо погоды в столице синоптик отметила, что 23 августа в Киеве будет сухо и солнечно, температура ожидается в рамках +28, +29 градусов.

"На День Независимости в столице шансы на дождь, а температура воздуха снизится до +23… +25 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Украине 23 и 24 августа будет теплой и с дождями (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее в Украине предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни.

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