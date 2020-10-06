Загиблий у катастрофі Ан-26 буде похований поруч із батьком, який помер після падіння Іл-74

Загиблого в авіакатастрофі Ан-26 в Харківській області курсанта Олександра Скочкова поховають поруч з батьком Ігорем Скочковим, який шість років тому загинув після краху літака Іл-74 в Луганській області.

Про це розповіла мати курсанта Оксана Скочкова, повідомляє Громадське. За словами жінки, хлопець був гідним льотчиком. Крім того, він замінив своїй сестрі батька.

Олександра Скочкова поховають у середу, 7 жовтня, в Мелітополі. Молодому курсанту було лише 20 років. Він вчився на третьому курсі університету імені Кожедуба.

Олександр вирішив стати льотчиком тому що його батько був штурманом авіаційної ескадрильї 25 гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади ЗСУ.

Ігор Скочков також загинула у небі. Військовий транспортник Іл-76 розбився після того, як його збили бойовики. Інцидент стався 14 червня 2014 року над Луганськом. Тоді загинули 40 десантників і 9 членів екіпажу.

Нагадаємо, в Харкові попрощалися з загиблими у катастрофі Ан-26. Курсантів та офіцерів поховали на місці трагедії, біля траси під Чугуєвом.

Раніше ми писали про те, що вдову льотчика Ан-26 принизили в школі. Дружина загиблого штурмана Олексія Остапенко прийшла в гімназію, в яку хотіла віддати свою дочку, але їй відмовили і запропонували посадити дитину комусь на коліна в класі.