Коронавірус з Китаю: що врятує від зараження страшною хворобою

Коронавірус з Китаю (Колаж РБК-Україна)

Медики назвали способи, які допоможуть не заразитися коронавірусом

Коронавірус з китайської провінції Ухань забрав життя вже 565 осіб, понад 28 тисяч людей заражені та всього 1153 людини змогли повністю одужати. Вірус розповсюдився вже на 24 країни світу, але всі підозри, які виникали в Україні – не підтвердилися.

Медики просять дотримуватися елементарних правил гігієни та пояснюють, які саме профілактичні заходи допоможуть зберегти здоров'я, пише ТСН.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обов'язково мити руки з милом або обробляти їх спеціальним дезінфекційним засобом.

"Тильні частини намилюємо, щоб мийний засіб потрапив скрізь, і в міжпальцеві простори. Після цього, коли ми вже протягом двох хвилин помили, потрібно змити", - радить хірург Роман Балицький.

Як відзначають фахівці, всі віруси передаються повітряно-крапельним шляхом і саме руки можуть стати джерелом будь-якої інфекції. Дверні ручки, клавіатури, потиск рук – все це може представляти загрозу. В офісах найнебезпечнішим місцем вважається ліфт – через відсутність вентиляції та постійний тісний контакт з людьми.

Якщо можливості помити руки негайно не має, а також після відвідування громадських місць – лікарі радять не торкатися зайвий раз руками очей, носа або рота. Всі приміщення слід провітрювати та регулярно дезінфікувати поверхні, уникати місць великого скупчення людей.

При перших симптомах будь-яких вірусних інфекцій, кашляти або чхати тільки в хустинку, згин ліктя і не прикриватися долонями, щоб не заразити навколишніх.

Китайський коронавірус - як уникнути зараження