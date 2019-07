Потужне виверження вулкана в Італії: шокуючі фото і відео

На острові в Італії відбулося виверження вулкана через яке загинула одна людина

Виверження вулкана відбулося відбулося вчора, 3 липня, на італійському острові Стромболі. В результаті інциденту одна людина загинула і одна постраждала.

З'ясувалося, що виверження забрало життя 35-річного туриста з сицилійського міста Мілаццо. В даний момент рятувальники намагаються врятувати життя двох туристів, які потрапили в пастку через лаву.

Виверження вулкана на острові в Італії (відео: YouTube/Notizie.it)

В кратері вулкана було два вибухи, які стали найсильнішими з початку спостережень за ним, тобто з 1985 року. Через вибухи спалахнув ліс, який знаходиться поруч з вулканом.

За словами очевидців, вони почули потужний вибух, а потім побачили стовп диму і попелу. Після цього на них полетіли камені. Туристи були змушені шукати укриття в приміщеннях і в морі.

Italy - July 3, 2019

Stromboli volcano eruption: Tourist killed as Italy volcano erupts with huge plume of ash



Video credit: @eha_news #Stromboli #Volcano #Eruption #Italy #Tyrrhenian_Sea #Nature #Power #Lava #Helicopter pic.twitter.com/WosDs88vv3