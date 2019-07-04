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Потужне виверження вулкана в Італії: шокуючі фото і відео

STYLERЖиття    04.07.2019 - 13:04
Потужне виверження вулкана в Італії: шокуючі фото і відео
Виверження вулкана на острові в Італії (фото: колаж РБК-Україна)

На острові в Італії відбулося виверження вулкана через яке загинула одна людина

Виверження вулкана відбулося відбулося вчора, 3 липня, на італійському острові Стромболі. В результаті інциденту одна людина загинула і одна постраждала.

З'ясувалося, що виверження забрало життя 35-річного туриста з сицилійського міста Мілаццо. В даний момент рятувальники намагаються врятувати життя двох туристів, які потрапили в пастку через лаву.

Виверження вулкана на острові в Італії (відео: YouTube/Notizie.it)

В кратері вулкана було два вибухи, які стали найсильнішими з початку спостережень за ним, тобто з 1985 року. Через вибухи спалахнув ліс, який знаходиться поруч з вулканом.

 

Виверження вулкана на острові в Італії (фото з соцмереж)

За словами очевидців, вони почули потужний вибух, а потім побачили стовп диму і попелу. Після цього на них полетіли камені. Туристи були змушені шукати укриття в приміщеннях і в морі.

На острів приїхали пожежники, щоб ліквідувати загоряння, які почалися через виверження вулкана.

Виверження вулкана на острові в Італії (відео: YouTube/6ninjak)

Нагадаємо, що вулкан Райкоке за лічені години випалив і знищив все живе на російському острові.

Раніше також повідомлялося про те, що близько Мехіко вулкан викинув стовп попелу заввишки до п'яти кілометрів. Потужний викид попелу стався в п'ятницю, 14 червня.

Ми також писали про те, що на індонезійському острові Балі відбулося виверження вулкана. При цьому лава поширилася на відстань близько 3 км від кратера вулкана.

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