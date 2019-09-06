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На Донбасі від кулі снайпера загинув боєць з Херсона: без батька залишився син

STYLERВійна    06.09.2019 - 20:49
На Донбасі від кулі снайпера загинув боєць з Херсона: без батька залишився син
На Донеччині загинув український військовий (Колаж РБК-Україна)

Обстріл обірвав життя українського сержанта, який боровся за цілісність нашої країни

5 вересня на території окупованого Донбасу недалеко від Горлівки загинув військовий Михайло Ткачишин, який віддав своє життя за Україну. Боєць народився в Херсоні 20 вересня 1988 року. Йому був всього 31 рік. Сержант Ткачишин був гранатометчиком у 53-ій бригаді ВСУ.

Життя українського військового забрала ворожа куля снайпера.

31-річний військовий виконував бойове завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Ворожий обстріл почався увечері 5 вересня близько 20.30.

В Херсонській облдержадміністрації уточнили, що у Михайла залишився п'ятирічний син і батьки. Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, депутати міської ради та члени виконавчого комітету висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

На Донбасі від кулі снайпера загинув боєць з Херсона: без батька залишився син

Фото: 53-а бригада ВСУ (facebook.com/53brigade)

Як ми раніше писали, спецоперація по вивезенню з окупованих територій боевика-"ДНРовца" Володимира Цемаха - свідка по справі катастрофи малазійського "Боїнга" MH17 - не обійшлася без загиблих з боку українських військових. Захід було здійснено спецслужбами за участю бійців ВСУ.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі за минулу добу 5 вересня бойовики 21 раз порушили перемир'я, один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення.

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