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На Донбасі найманці вбили бійця ВСУ: йому було всього 23

STYLERВійна    08.11.2019 - 08:42
На Донбасі найманці вбили бійця ВСУ: йому було всього 23
На Донбасі загинув український військовий (Колаж РБК-Україна)

На Донбасі загинув український військовий Герман Бродников, якому було 23 роки

У Донецькій області в результаті ракетного обстрілу трагічно загинув боєць ВСУ Герман Бродников. Йому було всього 23 роки. Про це написали на сторінці "Офіційна сторінка 92-Омбр ім. кошового отамана Івана Сірка" в Facebook.

"На превеликий жаль, повідомляємо на місці загинув старший солдат Герман Бродников. Йому було всього 23 роки. В ряди 92 ОМБр хлопець прийшов у 2016 році. Він був відданим і славним сином своєї батьківщини, а ще вірним другом і побратимом. Ще троє армійців отримали численні поранення різного ступеня тяжкості, один з бійців у важкому стані", - написали на сторінці.

Побратими приносять співчуття родині загиблого героя України.

"Досі не віримо, що втратили Германа. Висловлюємо глибокі співчуття мамі і батькові Героя. Спасибі за виховання відважного бійця і просимо пробачення за те, що не вберегли. Світла пам'ять побратиму", - сказано в повідомленні.

На Донбасі найманці вбили бійця ВСУ: йому було всього 23

На Донбасі загинув Герман Бродников (facebook.com/92OMBr)

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