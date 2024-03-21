ua en ru
Чт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему не стоит сажать щавель на огороде: это может быть вредно

Четверг 21 марта 2024 16:11
UA EN RU
Почему не стоит сажать щавель на огороде: это может быть вредно Почему не стоит сажать щавель на огороде (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Щавель считается полезной зеленью, хотя в определенный период его считали сорняком, уничтожающим урожай других растений в огороде. Сейчас щавель добавляют в салаты, варят из него борщи. Однако в огороде он может нанести вред.

Почему не стоит сажать щавель рядом с другими растениями в огороде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: Фазенда, Sad.net, Vkazivka.

Щавель – многолетнее растение, которое при ненадлежащем уходе за пару лет может превратиться в дикое. У такого щавеля горький привкус и он не подходит для приготовления блюд.

Высаживают щавель семенами или корнями. Это растение очень быстро разрастается по всему участку, а со временем начинает паразитировать.

Щелку нужно очень много влаги и он начинает высасывать влагу из-под других культур. Поэтому очень осторожно нужно относиться к тому, что посадить неподалеку от щавеля.

А еще щавель может превратиться в настоящий сорняк, который сделает почву беднее полезных и питательных веществ и будет мешать расти другим растениям.

Опытные огородники советуют сажать щавель на пределы, чтобы он не пускал сорняки на огород. И если он будет разрастаться быстро, то не будет там вредить полезному овощу. Щавелю нужна влажная земля и постоянная подкормка водой. Однако место должно быть таким, чтобы влага не застаивалась в почве.

Еще этому растению нравятся освещенные места, но оно не терпит попадания прямых солнечных лучей.

Щавель можно сажать под кронами деревьев, в кустарниках, за домом или под забором. Но сажать после пырея – очень нежелательно, потому что урожая тогда не будет.

Важно! Не сажайте щавель рядом с бобовыми – они будут плохо развиваться. Также держите эту культуру подальше от мяты, мелиссы, томатов, огурцов и кабачков. Не стоит сажать возле какой-либо зелени.

Раньше мы писали о том, когда начинать сажать картошку в 2024 году.

А еще рассказывали о том, когда нужно сажать свеклу весной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сад и огород Рослини Зелень
NEWS
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев