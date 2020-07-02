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Як поворожити на затемнення 5 липня: астролог дала поради

STYLERЖиття    02.07.2020 - 19:11
Як поворожити на затемнення 5 липня: астролог дала поради
Затемнення (фото: pixabay.com)

Астролог розповіла, як можна поворожити на затемнення

Українців 5 липня чекає Місячне затемнення, в цей час можна легко дізнатися про хвилюючі питання і проблеми в житті людини. Астролог Ефа Форіна розповіла, що під час затемнення можна поворожити, для цього вам знадобиться колода з 36 карт.

Спочатку необхідно перемішати колоду, подумки формулюючи запитання: в чому полягає причина проблеми. Потім починати витягувати з колоди карти по одній. Про це пише "Обозреватель".

Відповіддю на ваше питання будуть перші карти одного з трьох переваг – дама, король або туз.

Якщо вам випав піковий або хрестовий король або пікова або хрестова дама, це означає, що якийсь чоловік або якась жінка нададуть допомогу у вирішенні проблеми. Якщо король і дама "червоної" масті, це говорить про зустрічі людей, які "дадуть сили для вирішення проблеми".

Тузи "чорних" мастей вказують на негативний вплив – заздрість, прокляття, помсти і так далі. "Червоні" тузи говорять про те, що та проблема, і її рішення повністю знаходяться в руках самої людини.

Як ми раніше писали, літо переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову.

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Автор: Людмила Жукова

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