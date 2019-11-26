ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У поїзді Укрзалізниці помітили непрошених "гостей": українці в шоці

STYLERЖиття    26.11.2019 - 08:26
У поїзді Укрзалізниці помітили непрошених "гостей": українці в шоці
Укрзалізниця потрапила в скандал ( фото: РБК-Україна)

У поїзді Укрзалізниці виявили полчища тарганів

Укрзаіизниця знову потрапила в скандал. На цей раз скарга пасажирів поширена - у поїзді Харків - Одеса люди виявили полчища тарганів.

Про це у групі "Чорний список Одеса" в соцмережі Facebook написала пасажирка, яка їхала в купейному вагоні.

"Поїзд 59 Харків-Одеса. Все купе в тарганах!!!" - написала автор посту і жахнулася.

Таргани в поїзді Укрзалізниці (YouTube)

Українці обурені таким сервісом Укрзалізниці і пишуть свої гнівні коментарі під постом.

  • Мило, живий куточок прям.
  • Я б там спати не змогла. І провідникові б не дала спокою.
  • Коли, будучи в Німеччині, мені довелося проїхатися потягом, Мюнхена, Франкфурта, то я зрозуміла, що наші поїзда самі поездадтые поїзда в світі!
  • Боже мій, біди-то скільки грюкнула тапком і лягла спати -сказала б моя бабуся.
  • По - доброму це просто жахливо, це новий поїзд або старі купе?
  • Може вони в гості їдуть? Не бігти ж їм з Харкова!

У поїзді Укрзалізниці помітили непрошених &quot;гостей&quot;: українці в шоціСкріншот коментарів

УЗ призначила ще сім додаткових поїздів на новорічні свята УЗ запускає ще один поїзд з Києва в Чернівці
Новини України Укрзалізниця
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся