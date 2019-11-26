У поїзді Укрзалізниці помітили непрошених "гостей": українці в шоці
Укрзалізниця потрапила в скандал ( фото: РБК-Україна)
У поїзді Укрзалізниці виявили полчища тарганів
Укрзаіизниця знову потрапила в скандал. На цей раз скарга пасажирів поширена - у поїзді Харків - Одеса люди виявили полчища тарганів.
Про це у групі "Чорний список Одеса" в соцмережі Facebook написала пасажирка, яка їхала в купейному вагоні.
"Поїзд 59 Харків-Одеса. Все купе в тарганах!!!" - написала автор посту і жахнулася.
Таргани в поїзді Укрзалізниці (YouTube)
Українці обурені таким сервісом Укрзалізниці і пишуть свої гнівні коментарі під постом.
- Мило, живий куточок прям.
- Я б там спати не змогла. І провідникові б не дала спокою.
- Коли, будучи в Німеччині, мені довелося проїхатися потягом, Мюнхена, Франкфурта, то я зрозуміла, що наші поїзда самі поездадтые поїзда в світі!
- Боже мій, біди-то скільки грюкнула тапком і лягла спати -сказала б моя бабуся.
- По - доброму це просто жахливо, це новий поїзд або старі купе?
- Може вони в гості їдуть? Не бігти ж їм з Харкова!
Скріншот коментарів
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