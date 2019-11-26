В поезде Укрзализныци заметили непрошенных "гостей": украинцы в шоке

В поезде Укрзализныци обнаружили полчища тараканов
Укрзализныця снова попала в скандал. На этот раз жалоба пассажиров распространенная - в поезде Харьков - Одесса люди обнаружили полчища тараканов.
Об этом в группе "Черный список Одесса" в соцсети Facebook написала пассажирка, которая ехала в купейном вагоне.
"Поезд 59 Харьков-Одесса. Все купе в тараканах!!!" - написала автор поста и ужаснулась.
Тараканы в поезде Укрзализныци (YouTube)
Украинцы возмущены таким сервисом Укрзализныци и пишут свои гневные комментарии под постом.
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