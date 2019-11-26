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В поезде Укрзализныци заметили непрошенных "гостей": украинцы в шоке

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 08:26
В поезде Укрзализныци заметили непрошенных "гостей": украинцы в шоке
Укрзализныця попала в скандал ( фото: РБК-Украина)

В поезде Укрзализныци обнаружили полчища тараканов

Укрзализныця снова попала в скандал. На этот раз жалоба пассажиров распространенная - в поезде Харьков - Одесса люди обнаружили полчища тараканов.

Об этом в группе "Черный список Одесса" в соцсети Facebook написала пассажирка, которая ехала в купейном вагоне.

"Поезд 59 Харьков-Одесса. Все купе в тараканах!!!" - написала автор поста и ужаснулась.

Тараканы в поезде Укрзализныци (YouTube)

Украинцы возмущены таким сервисом Укрзализныци и пишут свои гневные комментарии под постом.

  • Мило, живой уголок прям.
  • Я бы там спать не смогла. И проводнику бы не дала покоя.
  • Когда, будучи в Германии, мне довелось проехаться поездом, Мюнхена в Франкфурт, то я поняла, что наши поезда самые поездадтые поезда в мире!
  • Боже мой, беды-то сколько хлопнула тапком и легла спать -сказала бы моя бабушка.
  • По- хорошему это просто ужасно, это новый поезд или старые купе?
  • Может они в гости едут? Не бежать же им из Харькова!

В поезде Укрзализныци заметили непрошенных &quot;гостей&quot;: украинцы в шокеСкриншот комментариев

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