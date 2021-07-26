У поїзді Львів-Маріуполь пасажир випав з вагона на ходу: в якому він стані

Пасажир поїзда Львів-Маріуполь випав з вагона під час руху. Інцидент стався у Львівській області, в місті Золочів. 23-річний хлопець отримав важкі травми при падінні й зараз знаходиться в реанімації.

За словами поліції, інцидент стався вночі 26 липня, близько 03:00 години. У поліцію повідомили про падіння людини з вагона поїзда.

"До поліції надійшло повідомлення від начальника поїзда повідомленням Львів-Маріуполь про те, що під час руху в місті Золочів випав молодий чоловік. В результаті падіння він отримав важкі травми", - йдеться в повідомленні.

Потерпілого з важкими травмами госпіталізували в лікарню і зараз він знаходиться у відділенні реанімації. Виявилося, що з вагона випав 23-річний житель Хмельницького.

За попередньою версією поліції, чоловік вийшов в тамбур вагона і самостійно відкрив двері під час руху поїзда. У якийсь момент він не втримався і випав з вагона.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкції даної статті передбачають покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років.

Як повідомили пізніше на сторінці Facebook поліції Львівської області, молодий хлопець перебуває в лікарні в дуже важкому стані та необхідні донори крові.

"Мати травмованого Валентина Бійдюк (0972056213) просить усіх небайдужих здати плазму крові (група крові А (II) Rh) – для сина Владислава. Поліцейські Львівської області долучаться до порятунку хлопця. Всіх, хто хоче допомогти, чекають за адресою: м. Львів, вул. Миколайчука, 9, клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Забір крові проводять з 9: 00 до 12: 00. При собі мати паспорт", - сказано в повідомленні.