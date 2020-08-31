У поїзді Кривий Ріг-Київ пасажир влаштував скандал через маску: відео інциденту

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік хотів сісти на поїзд № 76, який йде до Києва, але його не пускали в вагон через те, що він категорично відмовлявся надягати маску.

Біля вагона провідники попросили чоловіка, який був разом з дружиною і немовлям, надіти захисні маски. На що пасажир відповів, що принципово не буде цього робити.

Чоловік зазначив, що така вимога порушує його особисту свободу і права. При цьому він зазначив, що провідники просто зійшли з розуму. Він також заявив, що коронавірус і пов'язані з ним обмеження – це просто вигадка, оскільки він особисто не бачив ні одного хворого на COVID-19.

Чоловіка разом з сім'єю відмовилися пускати всередину поїзда без масок і температурного скринінгу. Тоді він пригрозив Укрзалізниці судом. Він заявив, що відсудить у компанії велику суму. Крім того, він говорив, що в разі відмови в проїзді без маски, він буде вимагати, щоб йому надали квитки на поїзд більш високого класу.

В поїзді Кривий Ріг-Київ стався скандал через маску (відео: YouTube)

Пізніше він почав говорити про те, що у нього алергія на маски і він все одно її не буде одягати. У підсумку провідник дозволила чоловікові і його дружині не надягати маски, а зайти у вагон, тримаючи їх в руках.

Автор відео зазначив, що маски потрібні тільки під час посадки на поїзд. Всередині під час руху поїзду всі пасажири ходять без масок.

Нагадаємо, у поїздах Укрзалізниці з кінця серпня буде воєнізована охорона замість поліції.

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