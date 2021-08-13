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У поїздах Укрзалізниці немає їжі: скоро закінчиться навіть чай

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П'ятниця 13 серпня 2021 09:36
У поїздах Укрзалізниці немає їжі: скоро закінчиться навіть чай У поїздах Укрзалізниці нічим годувати пасажирів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У поїздах Укрзалізниці практично немає їжі для пасажирів. Вагони-ресторани є далеко не у всіх поїздах далекого прямування, а у звичайних – у провідників на весь рейс пару пачок печива. Як стверджують провідники, скоро закінчиться навіть чай.

Про це повідомив пасажир поїзда "Ковель-Київ" у Telegram-каналі PavlovskyNews.

За словами пасажира, провідниця вагона зізналася, що відсутні печиво, вафлі та закінчиться навіть звичайний чай. І така ситуація в багатьох поїздах і в інших провідників. На один рейс видають по кілька пачок, які пасажири розмітають в перші години поїздки. І всю іншу поїздку провідникам фактично нічого запропонувати пасажирам.

"Жінка уточнила, що чай і кава теж закінчуються. При цьому нещодавно в УЗ закупили шоколадки, які розтанули через спеку. Провідниця попросила не писати про цю історію, адже з її колегами можуть зробити винними, хоча вони самі продають тільки те, що їм видають на руки", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що дефіцит харчових продуктів виявили й в іншому поїзді, який прямував до Луцька.

Варто зазначити, що така ситуація спостерігається і в інших поїздах Укрзалізниці. До однієї порції кави або чаю видається мінімальна доза цукру. А у провідника часто неможливо купити навіть пляшку мінеральної води.

Ситуація з харчуванням в поїздах врегульована тільки в поїздах "Інтерсіті" і "Інтерсіті+". У деяких оновлених поїздах трапляються апарати для кави та чаю, але вони – рідкість і пасажирам потрібно мати для цих апаратів дрібні готівкові гроші, оскільки здачу апарати не видають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося відео про те, як виглядає новий поїзд Укрзалізниці всередині.

А також ми розповідали про те, як правильно заспокоїти неадекватного бешкетника у вагоні поїзда.

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