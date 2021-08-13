У поїздах Укрзалізниці немає їжі: скоро закінчиться навіть чай

У поїздах Укрзалізниці практично немає їжі для пасажирів. Вагони-ресторани є далеко не у всіх поїздах далекого прямування, а у звичайних – у провідників на весь рейс пару пачок печива. Як стверджують провідники, скоро закінчиться навіть чай.

За словами пасажира, провідниця вагона зізналася, що відсутні печиво, вафлі та закінчиться навіть звичайний чай. І така ситуація в багатьох поїздах і в інших провідників. На один рейс видають по кілька пачок, які пасажири розмітають в перші години поїздки. І всю іншу поїздку провідникам фактично нічого запропонувати пасажирам.

"Жінка уточнила, що чай і кава теж закінчуються. При цьому нещодавно в УЗ закупили шоколадки, які розтанули через спеку. Провідниця попросила не писати про цю історію, адже з її колегами можуть зробити винними, хоча вони самі продають тільки те, що їм видають на руки", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що дефіцит харчових продуктів виявили й в іншому поїзді, який прямував до Луцька.

Варто зазначити, що така ситуація спостерігається і в інших поїздах Укрзалізниці. До однієї порції кави або чаю видається мінімальна доза цукру. А у провідника часто неможливо купити навіть пляшку мінеральної води.

Ситуація з харчуванням в поїздах врегульована тільки в поїздах "Інтерсіті" і "Інтерсіті+". У деяких оновлених поїздах трапляються апарати для кави та чаю, але вони – рідкість і пасажирам потрібно мати для цих апаратів дрібні готівкові гроші, оскільки здачу апарати не видають.