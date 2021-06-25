Поїзд УЗ поїхав раніше графіка з речами спантеличених пасажирів: усі деталі

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Артем Вовкобой, інцидент трапився з пасажирським потягом № 750/749 сполученням Київ - Івано-Франківськ. Він на своєму маршруті зупиняється лише на одній проміжній станції - Львів, де стоїть 20 хвилин.

"Пишуть, що потяг 750 мав чекати віденський вагон у Львові через запізнення, але поїхав раніше, не дочекавшись анонсованого часу прибуття. Речі пасажирів залишились в потязі. Пасажирам говорять, що "може оплатять проїзд, але якщо вийде", - написав Артем.

Також він додав, що йому особисто вже свого часу доводилося стикатися з подібною проблемою.

"Вже стикався з ситуацією, коли через запізнення потягу встановлювали новий час прибуття та відправлення, міняли його на табло львівського вокзалу, але фактично він їхав раніше", - розповів чоловік.

Що відбулося насправді

Згодом в. о. члена правління УЗ Олександр Перцовський пояснив, як так трапилося.

"Потяг "притримали", щоб дочекатись 16 пасажирів із рейсу з Відня. Через причини на стороні австрійської OBB (так-так, уявіть, у австрійців виконання графіків далеке від ідеальних, не одна УЗ в усьому винна). Можливості наверстати час в дорозі, щоб всі прибули потім до столиці плюс-мінус вчасно - є. Пасажирам оголосили орієнтовний час затримки і наголосили: слідкуйте за оголошеннями нового часу. Час затримки вдалось скоротити, оголошено його було, всі сіли й поїхали, "загубились" два пасажири-студенти", - розповів Перцовський.

"Таке буває, але чекати кожного, на жаль, потяг також не може. Всі речі в цілості та схоронності, зв'язок із запізнілими пасажирами є, їхні речі будуть передані їм... Над оголошеннями ще попрацюємо, щоб ні в кого й не було сумнівів далеко відлучатися і потрапляти в такі ситуації", - додав він.