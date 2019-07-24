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Поїзд Інтерсіті зупинили через невдалий жарт: усі подробиці

STYLERЖиття    24.07.2019 - 19:52
Поїзд Інтерсіті зупинили через невдалий жарт: усі подробиці
Поїзд Інтерсіті Запоріжжя-Київ зупинили через жарт (фото: колаж РБК-Україна)

Машиніст поїзда зробив екстрене гальмування складу

Вчора, 23 липня, швидкісному поїзду Інтерсіті, який рухався в напрямку "Запоріжжя-Київ", довелося екстрено загальмувати через те, що машиніст поїзда побачив на рейках "дитину". Насправді це був жарт і потягу заважала проїхати велика плюшева іграшка. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Інцидент стався біля станції Користівка в 19:12 з поїздом №731. Після того, як машиніст загальмував поїзд, він виявив величезного плюшевого зайця.

Поїзд Інтерсіті зупинили через невдалий жарт: усі подробиці

Поїзд Інтерсіті Запоріжжя-Київ зупинили за жарти (фото: uz.gov.ua)

Через цей випадок поїзд був затриманий на 4 хвилини. Компанія повідомила про інцидент черговому міському відділу поліції міста Олександрія.

В Укрзалізниці нагадали про те, що залізниця - не місце для ігор та жартів, а залізничники теж люди.

Нагадаємо, що Укрзалізниця знову потрапила в скандал через те, що закупила посуд за шаленими цінами.

Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця "креативно" вирішила питання охолодження влітку. Від українців надходить все більше скарг про непрацюючі кондиціонери навіть у фірмових поїздах. І щоб нічого не ремонтувати компанія просто робить відмітку у квитку "без кондиціонування".

Ми також писали про те, що Укрзалізниця лякає пасажирів драконівськими штрафами за безквитковий проїзд. Пасажирів Укрзалізниці вже незабаром можуть штрафувати до 3000 грн.

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