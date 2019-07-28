Поїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережі

Українці вражені станом вагонів електрички
Фотографія електрички, яка курсує за маршрутом "Київ-Козятин" шокувала українців своїм зовнішнім виглядом. Знімок опублікувала користувач Лора Манек на своїй сторінці в Facebook.
Жінка написала, що не розуміє, як в такий електричці можна возити людей. Вона зазначила, що давно вже не їздила на електричках, але після останньої поїздки, у неї пропало геть бажання їздити в цьому транспорті.
Електричка шокувала користувачів мережі (фото: facebook.com/loramanek76)
"Напрямок "Київ-Козятин". Бідні люди, які змушені їхати в таких "скотовозках" кожен день..." - зазначила Лора.
Електричка шокувала користувачів мережі (фото: facebook.com/loramanek76)
Користувачі мережі також прокоментували дані фотографії та підкреслили, що зарплата керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова становить 920 тисяч гривень на місяць.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що київська міська електричка викликала сильне обурення у користувачів мережі, через те, що не всі змогли поміститися в електричці і деякі їхали зацеперами.
Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця вирішила підзаробити на безкоштовному сервісі.