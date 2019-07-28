Поїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережі

Фотографія електрички, яка курсує за маршрутом "Київ-Козятин" шокувала українців своїм зовнішнім виглядом. Знімок опублікувала користувач Лора Манек на своїй сторінці в Facebook.

Жінка написала, що не розуміє, як в такий електричці можна возити людей. Вона зазначила, що давно вже не їздила на електричках, але після останньої поїздки, у неї пропало геть бажання їздити в цьому транспорті.

Електричка шокувала користувачів мережі (фото: facebook.com/loramanek76)

"Напрямок "Київ-Козятин". Бідні люди, які змушені їхати в таких "скотовозках" кожен день..." - зазначила Лора.

Електричка шокувала користувачів мережі (фото: facebook.com/loramanek76)

Користувачі мережі також прокоментували дані фотографії та підкреслили, що зарплата керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова становить 920 тисяч гривень на місяць.

Грошей на ремонт і фарбування не вистачило. Всі гроші вбухали в склянки і підстаканники. 2000 грн за кожен!

Так ось саме! Їздити в таких сараях і отримувати такі зарплати!

Це ж гіперлуп?

Він самий! Модифікований!

Схоже на поїзд з фільму про зомбі;

Фільм жахів якийсь;

Ну, трохи покриті корозією, але ходять;

Що ви скаржитеся. Головне, що доїхали. Я такі собаки завжди пам'ятаю, ще з 90-х;

Пощастило... я кілька разів за рік їздила в новеньких. Потрібно було викласти, а то лише про погане пишемо. Приїжджає багато клієнтів, кажуть, що їздять в нових. Мабуть дістали влітку непотріб для додаткових рейсів.

І у нас такий Херсон-Кривий ріг, Високопілля, тільки ще 2 вагони, що разом з паровозом, людей набито, люди втрачають свідомість від тісняви і спеки, якось довелося їхати, більше не поїду...

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що київська міська електричка викликала сильне обурення у користувачів мережі, через те, що не всі змогли поміститися в електричці і деякі їхали зацеперами.

Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця вирішила підзаробити на безкоштовному сервісі.