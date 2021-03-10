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Поїхав до столиці пошуках роботи: в Києві которий тиждень розшукують зниклого чоловіка

Автор: Світлана Мащенко

У Києві розшукують зниклого без вісти 36-річного чоловіка, який поїхав до столиці в пошуках роботи ще 19-го січня. Більше ніж місяць потому він перестав виходити на зв'язок.

Фото і прикмети зниклого чоловіка були оприлюднені Пошуково-рятувальною волонтерською асоціацією в Facebook.

Зниклу людину звуть Кушнаренко Андрій Юрійович, він народився 1984 року. Востаннє чоловік зв'язувався з рідними 25 лютого. Після цього дня про його долю нічого невідомо.

"Потрібна допомога у розповсюдженні інформації. Репост, будь ласка! Кушнаренко Андрій Юрійович, 1984 р. н. Поїхав до Києва в пошуках роботи 19 січня. Востаннє зв'язок був 25 лютого, після цього на зв'язок не виходив", - говориться в повідомленні.

Прикмети зниклого чоловіка: зріст 185 сантиметрів, худорлявої тілобудови. Має особливості зовнішності: носить окуляри прямокутної форми з золотистою оправою, на лівій груднині татуювання - група крові. Також має ледве помітний рубець під лівим оком та на переніссі.

Зниклий Андрій Кушнаренко (фото: facebook.com/SarvaUaKyiv)

Інформацію щодо можливого місцезнаходження чоловіка просять повідомляти за телефонами: +38 (068) 127-53-81 або 102.

Андрій Кушнаренко поїхав до Києва і зник без вісти (фото: facebook.com/SarvaUaKyiv)

Нагадаємо, що в липні 2020-го в столиці сталося гучне зникнення волонтера Олексія Кучапіна, який багато років поспіль допомагав знедоленим і бідним. Згодом чоловіка знайшли мертвим в одній з квартир Києва. Попри спроби його друзів довести версію вбивства, поліція наполягала на тому, що чоловік помер природною смертю.

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