Поїхав до столиці пошуках роботи: в Києві которий тиждень розшукують зниклого чоловіка

Зниклу людину звуть Кушнаренко Андрій Юрійович, він народився 1984 року. Востаннє чоловік зв'язувався з рідними 25 лютого. Після цього дня про його долю нічого невідомо.

"Потрібна допомога у розповсюдженні інформації. Репост, будь ласка! Кушнаренко Андрій Юрійович, 1984 р. н. Поїхав до Києва в пошуках роботи 19 січня. Востаннє зв'язок був 25 лютого, після цього на зв'язок не виходив", - говориться в повідомленні.

Прикмети зниклого чоловіка: зріст 185 сантиметрів, худорлявої тілобудови. Має особливості зовнішності: носить окуляри прямокутної форми з золотистою оправою, на лівій груднині татуювання - група крові. Також має ледве помітний рубець під лівим оком та на переніссі.

Зниклий Андрій Кушнаренко (фото: facebook.com/SarvaUaKyiv)

Інформацію щодо можливого місцезнаходження чоловіка просять повідомляти за телефонами: +38 (068) 127-53-81 або 102.

Андрій Кушнаренко поїхав до Києва і зник без вісти (фото: facebook.com/SarvaUaKyiv)