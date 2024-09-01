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Двойной удар ретрограда. Что для нас готовит 1 сентября и какие цвета спасут от проблем: прогноз астролога

Воскресенье 01 сентября 2024 08:25
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Двойной удар ретрограда. Что для нас готовит 1 сентября и какие цвета спасут от проблем: прогноз астролога Что запрещено делать 1 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Это воскресенье, 1 сентября, может быть очень непростым. Стоит учесть ретроград сразу двух планет, а также невыгодное влияние Солнца.

Астролог Катерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) составила полный прогноз на 1 сентября и назвала цвета, которые принесут счастье.

Прогноз астропогоды на 1 сентября

Меркурий все еще находится в теневом ретрограде. Поэтому откажитесь от важных дел. К тому же, проблем может добавить еще одна планета.

"1 сентября Уран, планета неожиданностей, революционных перемен, стихийных бедствий, реформ, свободы, инноваций и высоких технологий становится ретроградным", - подчеркнула астролог.

Она дала следующие советы:

  • не перенапрягайте зрение
  • не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими
  • старайтесь держать себя на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными
  • выходите из конфликтов
  • можно начать ремонт или перестройку
  • возвращайте долги
  • восстанавливайте мир, равновесие, справедливость
  • помогайте людям, не забывайте награждать тех, кто этого заслуживает
  • можно посетить стоматолога или записаться к парикмахеру.

Каким знакам Зодиака улыбнется успех (иллюстрация: freepik.com)

Гороскоп на 1 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 1 сентября

"В это воскресенье наступает день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала Соловьева.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - добавила она.

Также следует найти время на хобби и творчество. А для того, чтобы усилить положительную энергию, советует астролог, используйте в одежде оранжевый, золотистый и желтый цвета. Также используйте символы подсолнуха и льва, носите украшения из золота, полакомьтесь кусочками апельсина.

"Классический цветок Солнца - подсолнечник, символ которого также будет уместно применить в этот день. Повысят энергии "короля планет" изображения "короля животных" - величественного льва", - резюмировала Соловьева.

Кстати, раньше мы рассказывали, какие знаки Зодиака окажутся перед непростым выбором.

Кроме этого, уже стало известно, что первое Новолуние осени подарит счастье лишь четырем знакам Зодиака.

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