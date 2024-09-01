Подвійний удар ретрограду. Що для нас готує 1 вересня та які кольори врятують від проблем: прогноз астролога

Ця неділя, 1 вересня, може бути дуже непростою. Варто врахувати ретроград одразу двох планет, а також невигідний вплив Сонця.

Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) склала повний прогноз на 1 вересня та назвала кольори, які принесуть щастя.

Прогноз астропогоди на 1 вересня

Меркурій досі перебуває у тіньовому ретрограді. Через це відмовтеся від важливих справ. До того ж проблем може додати ще одна планета.

"1 вересня Уран, планета несподіванок, революційних змін, стихійних лих, реформ, свободи, інновацій та високих технологій, стає ретроградним", - наголосила астролог.

Вона дала наступні поради:

не перенапружуйте зір

не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими

намагайтеся тримати себе на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними

виходьте з конфліктів

можна почати ремонт або перебудову

повертайте борги

відновлюйте мир, рівновагу, справедливість

допомагайте людям, не забувайте винагороджувати тих, хто на це заслуговує

можна відвідати стоматолога або записатися до перукаря.

Гороскоп на 1 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 1 вересня

"Цієї неділі настає день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - розповіла Соловйова.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - додала вона.

Також варто знайти час на хобі та творчість. А для того, аби підсилити позитивну енергію, радить астролог, використовуйте в одязі помаранчевий, золотистий, та жовтий кольори. Також використовуйте символи соняшника та лева, носіть прикраси із золота, поласуйте шматочками апельсина.

"Класична квітка Сонця - соняшник, символ якого також буде доречним застосувати цього дня. Підвищать енергії "короля планет" зображення "короля тварин" - величного лева", - резюмувала Соловйова.