Подвиг місцевих і помста окупантів: як живе село на руїнах Луганського аеропорту (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Село Переможне під Луганськом п'ятий рік перебуває в окупації

Луганський аеропорт став однією з найгарячіших точок під час війни на Донбасі. Десантники ЗСУ обороняли цей стратегічний об'єкт до кінця і покинули його 1 вересня 2014 року - коли в результаті ворожих обстрілів будівлі повністю не були зруйновані. Воїнам активно допомагали місцеві жителі - луганчани та жителі сусіднього села Переможне. Окупанти після захоплення цього населеного пункту вчинили жорстку розправу, йдеться в сюжеті проекту Радіо Свобода "Донбас.Реалії".

Українські десантники все літо 2014 року обороняли цей стратегічний об'єкт, перебуваючи в повному оточенні й у тилу бойовиків.

Військовим медикам навіть доводилося оперувати, перебуваючи під щільним вогнем.

Відео: YouTube / Військові новини Західної України

Захисникам Луганського аеропорту - бійцям 80-ї бригади - активно допомагали місцеві з перших днів.

Як розповів волонтер та координатор Української Гельсінської спілки з прав людини Олексій Біда, коли бійці зайшли в аеропорт, він відправився налагоджувати з ними контакт. За його словами, військові спочатку ставилися до жителів Луганської області з осторогою.

Все літо десантникам допомагали жителі маленького села Переможне, що з південної сторони злітної смуги. За це бойовики вчинили в селі жорстоку розправу відразу ж після захоплення.

Відео: YouTube / Радіо Свобода Україна

"Після просто приїхала група, і пройшла зачистка по селу. Але в силу того, що вони зайшли в першу хату і вбили там чотирьох чоловік – інші встигли зреагувати, розбігтися по сусідах, по городах. Їх не знайшли. Убили чотирьох із родини Бочневичів і подружжя Кулішів", - розповів Біда.

Відому луганської радіоведучу Олену Куліш та її чоловіка окупанти розстріляли одразу після арешту.

Сергій Бочневич працював у Луганському аеропорту охоронцем, а його дружина Вікторія - в кафетерії. Вони разом з Оленою Куліш та іншими сім'ями відвозили продукти, воду й ліки українським військовим.

За словами місцевих, 22 серпня 2014 між 9 і 10 ранку до Бочневичів під'їхав жовтий мікроавтобус... Того дня односельці знайшли всю родину розстріляною в їхньому дворі. Будинок Бочневичів пограбували, цінності та автомобіль забрали.

Відео: radiosvoboda.org

Зараз в багатостраждальному селі Переможне, яке вже п'ятий рік живе в окупації фактично на руїнах аеропорту - наслідки страшних боїв видно неозброєним оком.

Фото: radiosvoboda.org

Переможному є селом з багатою українською історією. Після Другої світової війни сюди зі східної Польщі депортували україномовних лемків.

Тепер теж багато були змушені виїхати з напівзруйнованого селища.

Фото: radiosvoboda.org

Характерна лемківська вишивка збереглась тут у маленькій церкві. В ній на самоті молиться єдиний сільський священик отець Георгій.

Він сумнівається, що в селі знову все налагодиться.

"Так навряд чи. Нашою допомогою весь час був аеропорт. Все зруйновано, роботи немає", - говорить священик.

Місцеві розповіли, що в аеропорту раніше працювали практично всі жителі села, і жаль через його знищення бойовиками об'єднує всіх у Переможному незалежно від політичних поглядів.

"Одні люди похилого віку залишилися, от і все. А молоді немає. Немає аеропорту! Що таке, без роботи? Все село (працювало в аеропорту). Сім'ями працювали", - розповіла одна з місцевих мешканок.

Нагадаємо, героїчна оборона Луганського аеропорту стала однією з перших повномасштабних боїв на сході України. У серпні будівлю аеропорту було зруйновано російською артилерією. В ніч проти 1 вересня 2014 року українські захисники вийшли з руїн аеропорту після 146 днів оборони.

Як повідомлялося раніше, у мережі показали фото міжнародного аеропорту "Луганськ", датовані 2009 і 2019 роками. Другий знімок показує, в якому жахливому стані знаходиться аеропорт, зруйнований у 2014-му в ході бойових дій.

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