Подвиг "Карпатии". Невероятная история корабля-легенды, бросившего вызов всем законам природы

Корабль "Карпатия" в 1912 году сделал невероятное - он прошел сквозь лед более 80 километров и плыл почти всю ночь, чтобы спасти людей. И хотя это было обычное пассажирское судно, оно спасло более 700 человек с затонувшего легендарного "Титаника".

Что известно о подвиге "Карпатии" и как этот корабль пробился на помощь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.

Корабль для туристов и иммигрантов

Корабль "Карпатия" был построен в 1903 году. В отличие от "Титаника", провозглашаемого крупнейшим пассажирским судном и одним из самых роскошных, "Карпатия" изначально была простым функциональным судном.

Первые несколько лет он провел в море, перевозя иммигрантов и туристов между Ливерпулем и Нью-Йорком летом. Зимой судно плавало между Нью-Йорком, Италией и Австро-Венгрией.

В первые годы "Карпатии" не было даже кают первого класса. В 1905 году судно реконструировано, что увеличило количество пассажиров с 1700 до 2500, а еще были добавлены каюты первого класса. В 1912 году корабль получил нового капитана – Артура Генри Ростона.

Хотя судно принадлежало Британии, название ему дали именно в честь горного массива Карпат.

Корабль "Карпатия" (фото: Библиотека Конгресса)

О льдах и айсбергах были предупреждения

11 апреля 1912 года "Карпатия" отправилась из Нью-Йорка в Триест, Италию и Хорватию. А через Атлантику отплыл "Титаник" в противоположном направлении - в первый свой рейс. Роскошный корабль считался "непотопляемым", "чудо-кораблем".

14 апреля все корабли в Атлантике получили ряд предупреждений по поводу льда. Ни капитан "Титаника" Эдвард Смит, ни капитан "Карпатии" Артур Ростон не были обеспокоены чрезмерно, потому что оба были опытными моряками и управляли мощными судами.

Вечером поступило сообщение об опасной толщине льда. Капитан судна "Калифорния" остановился на ночь. А Ростон заметил, что "Титаник", вероятно, опоздает в Нью-Йорк во время своего первого рейса.

"Титаник" начал тонуть

Как выяснилось впоследствии, "Титаник" был всего в нескольких километрах от "Калифорнии". Он продолжал движение на большой скорости и в 23.40 произошла трагедия мирового масштаба - "Титаник" врезался в айсберг и начал тонуть.

Когда катастрофа только начала разворачиваться, два офицера "Титаника" начали посылать сигналы бедствия. Это была сложная и кропотливая работа, поскольку они могли отправлять или получать только одно сообщение снова. Их сигналы не дошли до телеграфиста "Калифорнии", потому что он уже ушел спать.

В 80 километрах офицер телеграфа "Карпатии" Гарольд Коттам тоже готовился завершить свою смену. Он уже расшнуровал сапоги и снял наушники. В последнюю минуту он решил предупредить "Титаник" о накоплении поступающих из Кейп-Кода сообщений.

"Спокойной ночи, старина. Вы знаете, что на Кейп-Коде для вас есть депеши?" – сказал Коттам.

"Срочно. Мы налетели на айсберг" – ответил ему "Титаник".

Коттам немедленно предупредил старшего офицера на вахте, но команда поначалу выразила скептицизм. "Титаник" считался крепким и мощным кораблем, и некоторые моряки не очень доверяли новой беспроводной технологии. Тогда Коттам бросился под палубу и разбудил капитана.

"Титаник столкнулся со льдом, сэр, и он потерпел бедствие", - сказал Коттам.

Экипаж корабля "Карпатия" (фото: Библиотека Конгресса)

"Карпатия" помчалась на помощь

Ростон немедленно оделся и вышел и приказал "Карпатии" плыть на спасение "Титанику". Им понадобились часы, чтобы добраться туда, потому что путь пролегал сквозь ледяные воды и лед. Но Ростон был полон решимости помочь кораблю.

«Титаник столкнулся с айсбергом и терпит беду. Мы приложим максимум усилий, чтобы его спасти. Вызовите дополнительную вахту в машинном отделении, поднимите каждую унцию пара. Возможно, нам придется забрать 2000 людей или больше. Все дежурные стюарды готовят одеяла, горячий кофе, чай и суп. Врачи наготове ждут в столовых. Все нужно делать максимально тихо, чтоб не напугать собственных пассажиров", - дал распоряжение Ростон.

"Карпатия" была разработана для движения со скоростью 14 узлов, но экипаж довел судно до пика возможностей, разогнавшись до 17 узлов. Все время на столь высокой скорости офицерам приходилось следить за айсбергами. Они успели пройти шесть, когда неслись через Северную Атлантику, и капитан Ростон сказал, что "рука Бога" была за рулем "Карпатии".

В последующие 10 километров они на форсированной скорости зигзагами мчались между айсбергами, наблюдая за ними с борта корабля.

Офицеры в ужасе увидели только обломки

Около 4 утра, более чем через час после того, как "Титаник" ушел под воду, на место трагедии прибыла "Карпатия". Офицеры с ужасом увидели только обломки корабля и более 700 человек, которым удалось выжить, - они плавали в ледяных водах в спасательных лодках.

Команда "Карпатии" немедленно бросилась на помощь всем выжившим. К работе матросов и офицеров подключились даже пассажиры. На борт удалось поднять 705 человек, что увеличило количество людей на "Карпатии" вдвое. Впоследствии корабль поплыл в Нью-Йорк.

18 апреля 1912 года "Карпатия" прибыла в Нью-Йорк, где их встречала 30-тысячная толпа. У многих людей было разбито сердце - две трети человек на борту "Титаника" погибли.

Подвиг "Карпатии" и гибель знаменитого корабля

Ростона чествовали как героя. Он получил Золотую медаль Конгресса и Американский Крест Почета. А еще - он получил серебряный кубок от выживших на "Титанике".

"Карпатия" продолжала плавать до Первой мировой войны и даже помогла транспортировать войска и поставки союзников. Но свой путь прославленный корабль закончил так же как и "Титаник" - 17 июля 1918 года "Карпатия" затонула - от рук германских подлодок.

Обломок этого корабля был найден спустя 80 лет, в 1999 году, примерно в 300 километрах от побережья Корнуолла в Англии.

Судно "Карпатия" навсегда вошло в историю вместе с "Титаником". Если бы Рострон и его команда не отправили сообщения и не бросились немедленно на помощь - история "Титаника" могла бы стать еще более трагической.

Памятник пароходу "Карпатия" установлен в Ужгороде, он принадлежит к миниатюрным скульптурам города. Это необычное творение, как и другие миниатюры в Ужгороде, создал мастер скульптурного дела - украинец Михаил Колодко.

В вечернее время суток внутри миниатюры зажигается свеча, освещающая иллюминаторы корабля и напоминающая о морских подвигах.