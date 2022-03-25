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Дві третини громадян вважають українську мову рідною

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Україна, П'ятниця 25 березня 2022 12:35
Дві третини громадян вважають українську мову рідною Фото: рідною українську мову вважають 76% громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За останнє десятиліття спостерігається стала динаміка зростання кількості тих, хто вважає українську мову рідною: з 57% у 2012 році до 76% у 2022 році. Російська за 10 років втратила з 42 до 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Дві третини громадян вважають українську мову рідною

Як зазначають соціологи, практичний бік справи має дещо інший вигляд: мовна самоідентифікація та мова в побуті - це дві різні площини. Водночас можна констатувати стале зменшення російськомовного сегменту українців: у 2012 таких респондентів було близько 40%, наприкінці 2021 - 26%, а на початку війни - 18%. Натомість, "перетік" російськомовних відбувається у сегмент "двомовних" (з 15 до 32%). Кількість тих, хто постійно користується лише українською вдома зросла незначно з 44% до 48%.

Дві третини громадян вважають українську мову рідною

"Процес переходу на іншу мову спілкування не є одномоментним і потребує певної адаптації. Сьогодні важливо, що дві третини тих, хто користується двома мовами у побуті готові найближчим часом перейти виключно на українську. Серед російськомовних - таких третина", - йдеться в повідомленні.

Дві третини громадян вважають українську мову рідною

Опитування проведене 19 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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