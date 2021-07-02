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Пенсійний фонд назвав види виплат, які зросли з 1 липня

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 14:24
Пенсійний фонд назвав види виплат, які зросли з 1 липня Фото: з 1 липня в Україні зросли виплати деяким категоріям пенсіонерів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

З 1 липня 2021 року в Україні зріс розмір прожиткового мінімуму. Пенсійний фонд України назвав види виплат, які зросли після підвищення мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.

За даними ПФУ, підвищилися:

  • Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
  • Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС
  • Мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів
  • Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
  • Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
  • Пенсія за особливі заслуги перед Україною
  • Мінімальна пенсія шахтарям
  • Державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни
  • Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника
  • Надбавка донорам

Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень - з 1769 до 1854 гривень.

Пенсійний фонд назвав види виплат, які зросли з 1 липня

Розмір виплат учасникам бойових дій зріс на 140,25 гривень - 2918,85 до 3059,10 гривень.

Пенсійний фонд назвав види виплат, які зросли з 1 липня

Мінімальна пенсія шахтарям зросла на 255 гривень - 5307 до 5562 гривень.

Пенсійний фонд назвав види виплат, які зросли з 1 липня

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросла на 170 гривень - 3538 до 3708 гривень.

Пенсійний фонд назвав види виплат, які зросли з 1 липня

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні підвищився прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати. Згідно з законом про держбюджет, мінімум зріс на 105 гривень (на 4,8%) - з 2189 гривень до 2294 гривні.

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