Підставте носи сонцю: синоптик дала сприятливий прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні на вихідні, 6 і 7 квітня, порадує мешканців майже всіх областей. Очікується потепління і сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко порекомендувала українцям на цих вихідних відправиться на природу, відвідати дачу або парк, у крайньому випадку – подихати весняним повітрям хоча б на балконі, так як в більшості областей очікується ясна, сонячна і суха погода.

"Погода 6 і 7 квітня обіцяє бути в Україні сонячною, сухою і теплою. Головне, підуть нарешті нічні "нулі" і "мінуси", квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики і дерева розвиватися. Вночі в Україні очікується +2 +8 градусів, тільки на сході ще подекуди втримається нижче одного градуса. Протягом дня потеплішає до +12 +17 градусів, на півдні та заході до +19 градусів", - повідомила синоптик і попередила, що можливий поривчастий південно-східний вітер.

Погода 6 і 7 квітня

У столиці, за прогнозом Діденко, буде сонячно і тепло.

"В Києві 6 і 7 квітня, на Благовіщення, погода порадує. Сонце і +12 +15 градусів", - додала синоптик і побажала українцям прекрасних вихідних на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли, як довго в Україні триватиме потепління.

А також розповідали про те, коли в Україні Благовіщення і повідомляли про те, що не можна робити в цей день.