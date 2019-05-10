Підставляйте носи: синоптик порадувала українців потеплінням

Погода в Україні порадує невеликим потеплінням практично у всіх областях країни. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода буде залишатися вологою і дощовою у багатьох областях, але при цьому очікується підвищення температури повітря практично у всіх регіонах. Діденко попередила, що через підвищення температури дощі можуть супроводжуватись грозами.

"Поки десь періодично з'являється сонце, потрібно швидко встигнути зафіксувати і підставити носи для нових веснянок, бо скоро – знову дощі. 11-12 травня в більшості областей України переважатиме волога погода з періодичними дощами. Температура повітря підвищиться і дощі в теплій атмосфері будуть супроводжуватись грозами", - розповіла Діденко.

Карта погоди

Вона зазначила, що нічна температура повітря буде відносно невисокою, а денна місцями досягне +22 градусів.

"Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +16 +22 градуси. Вночі, звичайно ж, буде холодніше, +6 +13 градусів. Для порівняння, як там у людей – в Німеччині і в довколишніх країнах – холодяка, нижче +10 градусів, на півдні Іспанії і в Португалії спека вище +30 градусів. Тому наші +17 +22 – найкращі", - зазначила синоптик.

У Києві на вихідних, 11 -12 травня, очікуються періодичні дощі, а також можлива гроза. Денна температура повітря підніметься до +18 +20 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик засмутила прогнозом погоди на тиждень.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про погіршення погоди.