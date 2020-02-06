Подруга Зеленської розкрила таємниці її характеру: вона ранима

Олена Зеленська 6 лютого святкує свій день народження. Першій леді України виповнюється 42 роки. Звісно, в цей день головний чоловік у житті Олени написав для неї зворушливе привітання і подякував за підтримку і турботу.

"Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти. З твоїм днем, кохана", - написав Володимир Зеленський у своєму Instagram.

Олена Зеленська святкує день народження 6 лютого (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Близька подруга дружини президента Ксенія - дружина коміка Євгена Кошового відверто розповіла про характер дружини Володимира Зеленського, а також про те, чи змінилася вона після нового статусу її чоловіка.

За словами Ксенії, Олена завжди була відкритою, доброю і з відмінним почуттям гумору. На жаль, зараз щільний графік не дає Зеленської часу часто бачитися з друзями, але вона про них не забуває, а переписується або иногдда їм дзвонить. Дружина Кошового зазначила, що "корона у Зеленської не виросла" і вона залишилася такою ж, як і була раніше.

"Корона точно не виросла. В цьому плані змін немає і не буде. Я знаю, якою вона є - на 100% не зіркова. Так що не змінилася взагалі ніяк. Ну хіба що покращала", - розповіла Ксенія в інтерв'ю "КП в Україні".

Олена Зеленська володіє хорошим почуттям гумору і зовсім не вдягає "маску" на людях.

"Без почуття гумору тут ніяк. Воно у неї здорове, з приколами. Коли ми зустрічалися з нею вже після походу в політику, вона вела себе так само. Зміст надягати якусь маску?" - поділилася Ксенія.

Ксенія зазначила, що після "скандалу з жовтою сукнею в Японії" Олена трохи переживала, так як вона ранима, як і всі жінки.

"Пишуть в основному злі язики. Звичайно, вона вразлива, як будь-яка жінка, у якої є сім'я, чоловік, діти. Не думаю, що вона спокійно на все дивиться. Природно, переживає", - сказала подруга Зеленської.