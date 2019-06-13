Подруга Януковича в Києві зачитала двозначний вірш (відео)

Таїсія Повалій поскаржилася у віршах на життя
Таїсія Повалій у Києві зачитала вірш Анни Ахматової "Зачем вы отравили воду…" біля пам'ятника поетесі. Зробила це колишня "регіоналка" і подруга президента-втікача Віктора Януковича напередодні ювілею Ахматової - 23 червня виповниться 130 років з дня народження однієї з головних фігур Срібного століття.
На відео 54-річна Повалій одягнена у все чорне. Вона читає рядки з вірша, написаного в 1935 році.
Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.
Повалій прочитала вірш Ахматової
Багато підписники артистки, яка більшу частину часу проводить зараз в Росії, відзначили в коментарях до відео, що це твір Ахматової актуально і зараз.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Повалій прочитала вірш Ахматової
Додамо, що пам'ятник Анні Ахматовій знаходиться в самому центрі української столиці - на перетині алей між Маріїнським палацом і стадіоном "Динамо" ім. Валерія Лобановського.
Раніше ми писали про те, що улюблена співачка Януковича після пластики злякала киян.