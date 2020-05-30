Ветеран АТО, який бився з Кивою, і відомий бізнесмен влаштували бойовисько в Києві: подробиці

У Києві побилися ветеран АТО Михайло Майман і засновник і президент всесвітньої ліги World Warriors Fighting Championship (WWFC) Володимир Тесля. Бійка сталася у центрі столиці і потрапила на камеру відеоспостереження.

Після інциденту колишній учасник АТО на Донбасі опинився на лікарняному ліжку. Ролик самої бійки Майман опублікував у своєму Facebook.

За словами ветерана, він став жертвою нападу Володимира "Француза" Теслі та його банди".

Після конфлікту на місці події працювала слідчо-оперативна група.

Приводом для жорсткої сутички стало те, що автомобіль Теслі - бізнесмена, спортивного функціонера, адвоката, президента аматорської Федерації змішаних бойових мистецтв України (UF MMA) і лідера руху "Гідність нації" - наїхав ветерану на ногу. Після цього між чоловіками зав'язалася бійка. Обох розтягнули охоронці Теслі.

Відео бійки Маймана і Теслі в центрі Києва

Майман, який був госпіталізований і зараз проходить лікування, в мережі розповів свою версію подій і уточнив деталі.

"1. Я йшов центром Києва сам.

2. Володимир Тесля і Ко переїхали мені машиною ногу.

3. Його охоронці дістали зброю і націлили на мене.

4. У мене немає "мерседесів" і "майбахів".

5. Я точно не погрожував Теслі ножем або іншою зброєю.

6. Він перший на мене напав, а потім зник з місця злочину.

7. Ніхто авто Теслі не блокував.

Прошу взяти інформацію до відома", - написав ветеран.

Майнман і Тесля побилися в Києві (Фото: facebook.com/MykhailoMaiman)

Також Майман в короткому інтерв'ю Telegram-каналу "Наглий" розповів, що планує балотуватися у Верховну Раду "по округу, де нещодавно загинув депутат Давиденко", та бійку із Теслею пов'язує саме з майбутніми довиборами.

Відео: Майман розповів про свою бійку з Теслею в центрі Києва

Нагадаємо, що в січні між Майманом і нардепом Іллею Кивою стався конфлікт, після якого політика могли позбавити мандата через бійку в ресторані з ветераном АТО.

Так, після гучного скандалу в ГПУ відкрили справу щодо Киви через бійку з Майнманом в Києві.