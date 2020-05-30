Подравшийся с Кивой ветеран АТО и известный бизнесмен устроили побоище в Киеве: подробности

В Киеве подрались ветеран АТО Михаил Майман и основатель и президент всемирной лиги World Warriors Fighting Championship (WWFC) Владимир Тесля. Потасовка произошла в центре столицы и попала на камеру видеонаблюдения.

После инцидента бывший участник АТО на Донбассе оказался на больничной койке. Ролик самой драки Майман опубликовал в своем Facebook.

По словам ветерана, он стал жертвой "нападения Владимира "Француза" Тесли и его банды".

После конфликта на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Поводом для жесткой стычки стало то, что автомобиль Тесли - бизнесмена, спортивного функционера, адвоката, президента любительской Федерации смешанных боевых искусств Украины (UF MMA) и лидера движения "Гідність нації" - наехал ветерану на ногу. После этого между мужчинами завязалась драка. Обоих растащили охранники Тесли.

Видео драки Маймана и Тесли в центре Киева

Майман, который был госпитализирован и сейчас проходит лечение, в сети рассказал свою версию событий и уточнил детали.

"1. Я шел по центру Киева один.

2. Владимир Тесля и Ко переехали мне машиной ногу.

3. Его охранники достали оружие и нацелили на меня.

4. У меня нет "мерседесов" и "майбахов".

5. Я точно не угрожал Тесле ножом или другим оружием.

6. Он первый на меня напал, а затем скрылся с места преступления.

7. Никто авто Тесле не блокировал.

Прошу принять информацию к сведению", - написал ветеран.

Майнман и Тесля подрались в Киеве (Фото: facebook.com/MykhailoMaiman)

Также Майман в коротком интервью Telegram-каналу "Наглый" рассказал, что планирует баллотироваться в Верховную Раду "по округу, где недавно погиб депутат Давыденко", и драку с Теслей связывает как раз с будущими довыборами.

Видео: Майман рассказал про свою драку с Теслей в центре Киева

Напомним, что в январе между Майманом и нардепом Ильей Кивой произошел конфликт, после которого политика могли лишить мандата из-за драки в ресторане с ветераном АТО.

Так, после громкого скандала в ГПУ открыли дело в отношении Кивы из-за драки с Майнманом в Киеве.