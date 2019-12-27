Одеський суд звільнив ще 11 учасників обміну полоненими

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всіх їх вивезли на КПВВ "Майорське" біля Горлівки, де у неділю відбудеться обмін

Райсуд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у скоєнні терактів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що осіб, які звинувачуються або вже засуджені за вчинення терористичних актів на території Одеси і області, планують обміняти на громадян України, захоплених бойовиками.

"Зокрема, сьогодні вранці Приморський районний суд Одеси звільнив з-під варти підозрюваних у скоєнні півтора десятків вибухів (переважно у волонтерських центрів) Олександра Шевцова, Ігоря Удовенко, Євгенія Подмазко і Катерину Фотеву; організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника, а також ряд інших осіб з подібними звинуваченнями", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що всіх їх вивезли на контрольний пункт в'їзду/виїзду (КПВВ) "Майорське" біля Горлівки, де у неділю відбудеться обмін.

Нагадаємо, громадян України Дарію Мастикашеву і Олександра Каратая, яких підозрюють у державній зраді, та які були включені російською стороною в список обміну між Україною і Росією, звільнили з-під варти.

Як повідомляло РБК-Україна, Київ і ОРДЛО погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених" - це 29 грудня.