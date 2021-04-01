Була життєрадісною і хотіла стати перекладачем: студентка у Львові загинула через ревнощі

У Львові була вбита 19-річна студентка ЛНУ ім. І. Франка. На тілі дівчини поліція виявила дев'ять ножових ран в області грудей. Тіло студентки знайшла господиня орендованої квартири через дві доби після зникнення дівчини.

Бойфренд студентки зізнався у скоєнні злочину

Дарина Косенок майже два роки зустрічалася з хлопцем з Житомирської області, своїм ровесником. Він часто приїжджав до неї у Львів, але друзі стверджують, що ніколи його не бачили. Молодий чоловік закінчив коледж і ніде офіційно не працював, займався програмуванням.

В той день він орендував квартиру, щоб відсвяткувати з Дариною її день народження. Дівчина вийшла зі студентського гуртожитку, де постійно проживала, і через кілька годин зв'язок з нею пропав. Мама дівчини живе в Кам'янському, вона зв'язалася з поліцією Львова і попросила відшукати доньку.

Сусіди нічого не чули

Тіло дівчини знайшла господиня орендованої квартири, яка прийшла за оплатою. Молоді люди орендували квартиру на добу, а потім продовжили проживання ще на один день. Сусіди кажуть, що ніяких криків або звуків боротьби з квартири не чули, було тихо.

Господиня квартири відразу викликала поліцію. По камерах було встановлено, що Дарина зайшла в будинок з молодою людиною. А ось, як він виходив - на камери не потрапило. Його затримали через кілька годин – він ховався в хостелі в Східниці. Хлопець зізнався, що виліз у вікно, щоб не потрапити на камери.

Про те, що між ними сталося, розповісти толком не може. У поліції говорять, що сталася сварка на ґрунті ревнощів. У скоєнні злочину він зізнався відразу після затримання.

"Оскільки ми з ним спілкувалися, він пояснює, це на грунті ревнощів, на побутовому ґрунті виник конфлікт. Надалі йому вже важко пояснити свої дії", - пояснив начальник Львівського міського управління поліції Павло Герасим.

Дарина хотіла стати перекладачкою і вивчала складну мову

Дівчина вчилася на другому курсі ЛНУ, на спеціальності "Перська мова". Була активною і життєрадісною дівчиною. До Львова навчатися вона приїхала з Кам'янського, Дніпропетровської області.

"Вона мала кращі оцінки, особливо по основній мові, по перській. Хотіла працювати перекладачем. Була жвавою, енергійною, веселою, як всі одногрупники відзначають, людина-життєлюб", - розповів про Дарину декан філологічного факультету ЛНУ Святослав Пилипчук.

Рідні Дарини вже виїхали до Львова, дівчину поховають в рідному місті – Кам'янське. А її коханому загрожує до 15 років позбавлення волі.