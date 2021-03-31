Вбивство студентки у Львові: стали відомі всі подробиці жахливої трагедії

У Львові поліція виявила тіло 19-річної студентки Дарини Косенок. Дівчина навчалася на другому курсі філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, жила в гуртожитку. Вона була не львів'янкою, приїхала з міста Кам'янське Дніпропетровської області.

Дівчина вийшла з гуртожитку і пропала

19-річна Дарина вийшла з гуртожитку №3 ЛНУ ім. І. Франка 29 березня близько 16:00. На зв'язок дівчина перестала виходити, і у гуртожиток ввечері вона не повернулася. На наступний день мама дівчини, яка живе в Кам'янському, зв'язалася з поліцією Львова і попросила відшукати доньку.

Студентку знайшли мертвою в орендованій квартирі через добу

Виявилося, що у 19-річної Дарини є бойфренд. Він не жив постійно у Львові, але часто приїжджав у місто, щоб побачитися з дівчиною. Вони орендували квартиру на вулиці Личаківській, 36. В цей квартирі тіло Дарини зі слідами множинних ран виявила поліція. Рани вказували на те, що смерть дівчини була насильницькою.

Поліцію на місце трагедії викликала власниця квартири.

"На тілі загиблої поліція виявила множинні рани, які, ймовірно, і стали причиною смерті. Особа дівчини встановлена – нею виявилася 19-річна жителька Дніпропетровської області, студентка одного з ВНЗ Львова.

Підозрюваного затримали через добу

19-річного жителя Житомирської області знайшли в середу, 31 березня у Східниці, Львівської області. Відомо, що родом він з Житомирської області. Хлопець переховувався в одному з хостелів.

Як повідомили в поліції, хлопець зізнався у скоєнні злочину, але причини такої жорстокості на цей момент невідомі. Він розповів, що у Львові бував наїздами – щоб побачитися з Дашею, проживав на найманій квартирі. Дарини постійно жила в гуртожитку.

Проводиться розслідування. Молодій людині загрожує до 15 років позбавлення волі.