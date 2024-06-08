Как правильно перевозить детей в машине: несколько важных советов

На первый взгляд, поехать куда-нибудь с детьми в авто – ничего сложного: свои дети, своя машина, знакомый маршрут. Но у психологов, опытных родителей и экспертов по безопасности движения есть несколько важных советов.

Самое главное, что нужно понимать: размещение ребенка в автомобиле – да, современном и да, лично вашем – еще не гарантирует его полной безопасности. Да и успеха всей поездки тоже, какой бы рутинной она для вас ни была. Потому что кроме вашей машины и за рулем есть и другие факторы – дорога, трафик, другой транспорт, другие участники движения со своими особенностями и т.д. А самый важный фактор – собственно ребенок, и тем более, если речь идет о нескольких малышах.

Детское автокресло

Безоговорочное правило – детей ростом до 150 см в Украину нужно перевозить в специальном кресле. И не только потому, что этого требуют Правила дорожного движения (п.21.11), но и потому, что правильное автокресло – это реальная защита в ДТП или просто в случае нештатных ситуаций как резкое торможение или вынужденный маневр рулем.

Никаких "на руках"

Держать ребенка на коленях у взрослого – верный путь нанести ему травмы во время нештатных ситуаций. Проблема в том, что при переднем столкновении малыш дошкольного возраста тяжелеет до 300 – 400 кг, и никакой взрослый такую массу в руках не удержит. Да еще и вдобавок этот взрослый прижмет ребенка своим телом к торпедо или переднему сиденью – при том, что масса человека средней комплекции в такой ситуации увеличивается до 2-х тонн.

Атмосфера в салоне

Многое зависит от того, какое настроение будет задано экипажу перед поездкой. Если мама или папа нервничают – скажем, из-за опозданий, и все время подгоняют себя и других, то напряженная атмосфера легко может передаться молодому поколению.

Ребенок в плохом настроении будет отвлекать от управления машиной родителя, который сидит за рулем. Поэтому собирайтесь заранее, готовьте вещи раньше времени, выходите к машине с запасом времени. А если изначально не настроен сам малыш, придется либо поднять ему тонус продуманным разговором, либо разместить рядом с ним кого-то, кто будет уделять ему особое внимание во время поездки. Если детей несколько, обычно начинает мутить воду кто-то один – на него и следует обратить первое внимание.

Маршрут поездки

В выборе маршрута есть два аспекта. Во-первых, интересные картинки за окном могут развлечь ребенка, который уже заскучал от долгого путешествия. Во-вторых, желательно, чтобы дорога была по возможности более безопасной – без сложных скоростных развязок, нерегулируемых перекрестков, перекрестков с левым поворотом, потребности перестроиться через три полосы на короткой дистанции. Если дорога дальняя, скажем, больше 100 км, продумайте места остановок для отдыха. Возможно, это будут придорожные ресторанчики с детской площадкой, живописные локации над водоемом или видом на местные достопримечательности архитектуры.

Кратко

Возможно, это прозвучит грубо, но надо понять самому и научить этому детей: за рулем вы – водитель, а не отец (мать). Не позволяйте вашему отпрыску отвлекать вас, когда вы ведете машину. Статистика европейских страховых компаний говорит, что в машинах с родителями за рулем дети попадают в тяжелые ДТП не реже, чем в чужих машинах. К примеру, в Германии с ее высокой дисциплиной на путях ежегодно в семейных авто травмируется порядка 10 тыс. детей. А значит, никакие детские прихоти не должны отвлекать ваше внимание от дороги.